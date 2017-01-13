13.01.2017 | 11:41

Директор Пензенской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Людмила Карпова прокомментировала сообщение о приостановлении деятельности медицинского кабинета, расположенного в учреждении на улице Красной, 106.

Напомним: ранее сообщалось, что соответствующее решение было принято судом после проверки регионального управления Роспотребнадзора.

Оказалось, что у СДЮСШОР отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам помещений и оборудования для осуществления медицинской деятельности. Потолок в медкабинете побелен, а поверхность стульев выполнена из ворсовых тканей, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Пол покрыт линолеумом, шов между частями не пропаян; отсутствует резервный источник горячего водоснабжения; светильники в медкабинете не имеют закрытых рассеивателей.

Как сообщила в пятницу, 13 января, Людмила Карпова, к настоящему времени проведена работа по устранению всех указанных недостатков. Учреждение готовит ходатайство о снятии запрета на эксплуатацию медицинского кабинета.

«Приостановление работы медкабинета не вредит учебно-тренировочному процессу и оказанию платных услуг», - подчеркнула Людмила Карпова.