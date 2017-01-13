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Общество | В Кузнецке наградили победителей рождественского конкурса

13.01.2017|10:35
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В Кузнецке подвели итоги III городского конкурса «Рождественская звезда», организованного филиалом № 8 центральной городской библиотеки имени А. Н. Радищева и Вознесенским кафедральным собором. Желающим предлагалось сделать один из символов христианского праздника своими руками.

«В конкурсе приняли участие 112 ребят. Это прежде всего учащиеся кузнецких школ № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, гимназии № 1. Также свои работы представили дошкольники детских садов № 24, 36, 19 и 37. Традиционно конкурс вышел за пределы Кузнецка. Ребята из села Радищево, Ясной Поляны, Кузнецка-8 создали замечательные поделки», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Кузнецкой епархии.

Всего на суд жюри поступило 145 рождественских звезд. В основном они сделаны из бумаги, но есть и оригинальные: для их изготовления были использованы ткань, дерево, поролон, солома, пряжа, соленое тесто, спички. Звезды украшены бисером, пшеном, рисом, новогодней мишурой, колокольчиками, рисунками с рождественскими сюжетами.

Лучшими работами библиотекари украсили читальный зал и установленную в нем елку. Их авторов пригласили на праздник, состоявшийся в четверг, 12 января.

По традиции организаторы конкурса отметили семейное участие. Памятные призы получили Таратыновы, Лукашевы, Лазаревы, Кековы, Мальцевы, Котловы. Детский сад № 24 был награжден за самое активное участие.

Победителем конкурса оказалась семья Кузьминых. На втором месте - Виктория Сорокина (школа № 2), на третьем - семья Загариных.

Источник — Фото: Юрий Царев
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