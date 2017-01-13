13.01.2017 | 10:54

В пятницу, 13 января, в Министерстве здравоохранения Пензенской области рассматривались результаты мониторинга доступности противовирусных препаратов в аптечной сети региона.

Заседание межведомственной комиссии провел вице-губернатор Валерий Савин.

По словам начальника отдела регионального минздрава Валерия Гришина, было проверено наличие жизненно необходимых лекарств и антивирусных препаратов в 89 аптеках области. Участники рейдов фиксировали минимальные и максимальные цены на медикаменты, отмечая колебания цен на противогриппозные лекарства в различных населенных пунктах.

Вице-губернатор поручил руководителям органов местного самоуправления создать рабочие группы и отслеживать ситуацию в аптечной сети, а также провести разъяснительную работу с владельцами аптек.

«В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нельзя наживаться на жизни и здоровье граждан и взвинчивать цены», - подчеркнул Валерий Савин.