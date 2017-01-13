Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 янв 2017|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Общество | В аптеках отмечены колебания цен на антигриппозные препараты

13.01.2017|10:54
Печать

В пятницу, 13 января, в Министерстве здравоохранения Пензенской области рассматривались результаты мониторинга доступности противовирусных препаратов в аптечной сети региона.

Заседание межведомственной комиссии провел вице-губернатор Валерий Савин.

По словам начальника отдела регионального минздрава Валерия Гришина, было проверено наличие жизненно необходимых лекарств и антивирусных препаратов в 89 аптеках области. Участники рейдов фиксировали минимальные и максимальные цены на медикаменты, отмечая колебания цен на противогриппозные лекарства в различных населенных пунктах.

Вице-губернатор поручил руководителям органов местного самоуправления создать рабочие группы и отслеживать ситуацию в аптечной сети, а также провести разъяснительную работу с владельцами аптек.

«В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нельзя наживаться на жизни и здоровье граждан и взвинчивать цены», - подчеркнул Валерий Савин.

0
0
0
0
Гость|13.01.2017 11:29|

penzainform.ru писал(a):

«В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом нельзя наживаться на жизни и здоровье граждан
А в другое время можно?

Гость|13.01.2017 11:35|

Быдло должно платить покорно и без лишних вопросов!

Гость|13.01.2017 11:47|

Гость писал(a):

А в другое время можно?
А в другое время - невозможно!

Гость|13.01.2017 11:48|

Гость писал(a):

платить покорно
И гордо, высоко задрав нос ! Даже если и в кредит ! Быдлу и так сделали уже многое, средняя з/п за 25 уже перевалила !

Гость|13.01.2017 11:51|

"Утку" пустили! Заболел иди в больничку! Там пусть определяют какой у тебя грипп свинячий, китайский, утячий, куриный.... Медвежий понос или еще что?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!