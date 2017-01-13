13.01.2017 | 10:14

В Пензенской области привлечена к административной ответственности женщина, работающая поваром в общеобразовательном учреждении. Нарушение было выявлено в школе села Пыркино Бессоновского района.

Госинспектор межрегионального управления Россельхознадзора во время плановой выездной проверки установил: в школе имеется пищевой блок и столовая - там готовятся блюда и питаются дети. Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает на склад, а в последующем перерабатывается.

«В процессе ознакомления с документацией на поступающую в учреждение продукцию выявлен факт заготовки свежемороженой рыбы (около 11 кг) и куриных яиц (120 шт.) без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Поскольку ответственность за поступление в школьный пищеблок продуктов несла женщина-повар, ее признали виновной в нарушении законодательства. Гражданке назначен штраф в размере 500 рублей.