Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 янв 2017|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Общество | Школьного повара оштрафовали за рыбу и яйца без документов

13.01.2017|10:14
Печать

В Пензенской области привлечена к административной ответственности женщина, работающая поваром в общеобразовательном учреждении. Нарушение было выявлено в школе села Пыркино Бессоновского района.

Госинспектор межрегионального управления Россельхознадзора во время плановой выездной проверки установил: в школе имеется пищевой блок и столовая - там готовятся блюда и питаются дети. Вся пищевая продукция, в том числе животноводческая, поступает на склад, а в последующем перерабатывается.

«В процессе ознакомления с документацией на поступающую в учреждение продукцию выявлен факт заготовки свежемороженой рыбы (около 11 кг) и куриных яиц (120 шт.) без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие места ее изготовления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Поскольку ответственность за поступление в школьный пищеблок продуктов несла женщина-повар, ее признали виновной в нарушении законодательства. Гражданке назначен штраф в размере 500 рублей.

0
0
0
0
Гость|13.01.2017 10:22|

Эту новость срочно на главную страницу !!!

Гость|13.01.2017 10:27|

Странно, как же сотни лет жили без этих документов и размножались. А сейчас всё наоборот...

Поистине, если вам скажут, что на двери любого учреждения мелом написано НЕ ДУРДОМ - не верь глазам своим!

Гость|13.01.2017 10:31|

Не, новость про хрен и яйца без документов была бы эпичнее...

Гость|13.01.2017 10:31|

Повара из Пыркино - самые злостные нарушители закона. Слава доблестным инспекторам Россельхознадзора!!!

Гость|13.01.2017 10:31|

Эту кормушку давно пора прикрыть . Чем там кормят детей не известно . А случись отравление детей с летальным исходом кто тогда понесёт ответственность . Пока не поздно принимать строгие меры .

Гость|13.01.2017 10:35|

Гость писал(a):

Эту кормушку давно пора прикрыть . Чем там кормят детей не известно . А случись отравление детей с летальным исходом кто тогда понесёт ответственность . Пока не поздно принимать строгие меры .
А случись у тебя понос, что сожрал тухлую колбасу, пора сажать в палату номер шесть.

Гость|13.01.2017 10:35|

Гость писал(a):

Повара из Пыркино - самые злостные нарушители закона. Слава доблестным инспекторам Россельхознадзора!!!
Пыркино - село великой культуры и без лосей между прочим !!!

Гость|13.01.2017 10:37|

За свежесть продуктов отвечает персонально повар по своему договору. И никаких других документов для продуктов не надо. Всё равно они филькина грамота.

Гость|13.01.2017 10:39|

Проверки всех школьных столовых обязательны и постоянны . Чем чаще тем надёжнее .

Гость|13.01.2017 10:41|

Документы на продукты не гарантия.

А вся работа построена в принципе неправильно.

Надзор должен сам следить за обстановкой и сообщать поварам через СМИ о вспышках заболеваний.

Гость|13.01.2017 10:43|

Гость писал(a):

Проверки всех школьных столовых обязательны и постоянны . Чем чаще тем надёжнее .
Проверять нужно свежесть продуктов, а не бумажки, из-за которых растут цены и которые ничего не гарантируют.

Гость|13.01.2017 10:43|

Гость писал(a):

Проверки всех школьных столовых обязательны и постоянны . Чем чаще тем надёжнее .
Сагласин. На аднаго повара нада 5 правиряющих.тагда надёжно.

Гость|13.01.2017 10:48|

Гость писал(a):

А вся работа построена в принципе неправильно.
Рукожопость во всём -наша главная скрепа. Вы против скреп? )))

Гость|13.01.2017 10:53|

Есть острая необходимость почистить мозги. Подскажите, как?!!!

Гость|13.01.2017 11:03|

penzainform.ru писал(a):

яйца без документов
Надо у своих проверить, а то вдруг остановят на улице, оштрафуют

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!