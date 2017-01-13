13.01.2017 | 10:17

Ученица 10-го класса школы села Старая Каменка Пензенского района Евгения Суздальцева будет награждена знаком «Горячее сердце» и включена в Почетную книгу «Горячее сердце - 2017».

Эта награда вручается детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные ситуации.

Евгения отмечена в номинации «Преодоление трудных жизненных ситуаций (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности; преодоление сложных семейных ситуаций)».

Несмотря на инвалидность (у девочки ампутирована правая нога), Евгения учится на отлично, участвует во всех классных и школьных творческих мероприятиях и занимается настольным теннисом. В 2016 году она заняла I место по настольному теннису во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14-18 лет.

Вручение почетных знаков победителям проекта «Горячее сердце» состоится 17-18 февраля в Москве. На награждение выдвинуто около 120 кандидатур.