13.01.2017 | 16:00

В Пензенской области состоялась акция «Зимние забавы». Одной из площадок ее проведения был выбран Город Спутник.

«Это самое удачное место для детей. Здесь созданы абсолютно все условия для того, чтобы кататься на коньках, горках, играть в хоккей. Дети приходят сюда с удовольствием, в зимние каникулы им хочется посещать Город Спутник все чаще, ну а мы этому рады. Спасибо организаторам, что создают такие условия для нашего подрастающего поколения», - отметила начальник отдела министерства физической культуры и спорта Наталья Лобанова.

По словам одной из участниц «Зимних забав», в Спутнике часто проходят разные мероприятия, в том числе детские праздники.

Микрорайон стал площадкой и для зимних спортивных состязаний, юные хоккеисты поделились своими впечатлениями.

«Пригласили здесь поиграть в хоккей. Сначала расстраивались, что проигрываем, но потом собрались и заняли первое место. Организация отличная, жаль, подвела погода, было очень тепло. Мы часто проводим здесь выходные, играем в хоккей», - признался школьник.

Гости Спутника единодушно отмечают, что здесь всегда очень весело, работают аниматоры. Вот почему именно это место они выбирают для зимних развлечений.