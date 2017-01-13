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Общество | Депутаты рекомендовали пензенцам внимательнее относиться к здоровью

13.01.2017|17:03
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В Законодательном собрании Пензенской области состоялся круглый стол на тему: «Сохранение здоровья населения».

«Коллеги заболевшего человека должны нетерпимо относиться к тому, что с ними рядом находится человек с ОРВИ», - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Космачев.

«Это деловая этика! Если ты болен, то несешь ответственность и за здоровье коллег», - подчеркнула представитель промышленного предприятия Наталья Никулинская.

Важную роль в такой ситуации играет и позиция руководства. Ведь часты случаи, когда начальство неодобрительно относится к отсутствию на работе больных подчиненных, считая, что недуг вовсе не уважительная причина для этого, забывая о политике государства в данной сфере.

«Основная цель - народосбережение. ОРВИ и грипп имеют очень высокий риск осложнений, вплоть до летального исхода», - заявила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Относительным гарантом сохранения здоровья может стать ежегодная вакцинация от гриппа. Однако, несмотря на то что укол делали бесплатно, этой возможностью воспользовались не все.

«Из тех, кто поступает к нам в центр, никто не прививался», - констатировал начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Михаил Баев.

Участники круглого стола приняли обращение ко всем работодателям Пензенской области, в котором призвали более ответственно относиться к состоянию здоровья подчиненных и не гнаться за сиюминутной прибылью.

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Гость|13.01.2017 18:30|

Пока губернатор не рявкнул на свору бездельников ни кого не слышно было а тут смотри ка все зашевилились.

Гость|13.01.2017 18:56|

Сплошная болтология.

Имя: Гость
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