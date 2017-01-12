Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Общество | Жильцы разрушающегося дома на Ударной отказываются переезжать

12.01.2017|17:00
Печать

Людям из первого подъезда дома № 35 на улице Ударной дают чуть больше недели на то, чтобы они покинули аварийное жилье. На 22 января там запланировано отключение газа и отопления.

Это нужно сделать для того, чтобы подрядчик мог приступить к реконструкции кирпичного дома, пояснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Для выполнения противоаварийных работ требуется разобрать пол и сформировать подушку, на которую будут опираться стойки. Планируется укрепить кладку. Чтобы это сделать, необходимо полное расселение первого подъезда», - сообщил Юрий Ильин.

Но жильцы не спешат покидать комнаты. Людей не устраивают условия проживания в маневренном фонде, куда им предлагают переехать. Многие там были и пришли в шок от увиденного.

На фасаде дома, в подъезде расклеены предупреждения о возможном обрушении и его последствиях. Однако эти объявления жильцы игнорируют, а рядом с ними появляются другие. Отпечатанные на цветном принтере листы напоминают киноафиши.

По мнению активистов, реконструкция не выход из ситуации. Трещины распространяются по дому с огромной скоростью.

«Каждый день мы просыпаемся и радуемся, что живы. В любой момент наш дом может стать братской могилой», - заявила жительница Ударной, 35, Мария Фролкова.

«Снос этого дома не предполагается», - пояснил заместитель мэра.

Так что часть здания, построенного хозспособом десятилетия назад, будут восстанавливать. И чем быстрее жильцы освободят площади, тем скорее приступят к реконструкции.

Из резервного фонда города на работы планируют потратить полтора миллиона рублей.

0
0
0
0
Гость|12.01.2017 19:03|

Вышвырнуть за шкирки их от туда.

Гость|12.01.2017 19:11|

Эта Мария пьяная чтоли или умалишенная, Ее точно надо в могилу

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!