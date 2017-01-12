12.01.2017 | 17:00

Людям из первого подъезда дома № 35 на улице Ударной дают чуть больше недели на то, чтобы они покинули аварийное жилье. На 22 января там запланировано отключение газа и отопления.

Это нужно сделать для того, чтобы подрядчик мог приступить к реконструкции кирпичного дома, пояснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Для выполнения противоаварийных работ требуется разобрать пол и сформировать подушку, на которую будут опираться стойки. Планируется укрепить кладку. Чтобы это сделать, необходимо полное расселение первого подъезда», - сообщил Юрий Ильин.

Но жильцы не спешат покидать комнаты. Людей не устраивают условия проживания в маневренном фонде, куда им предлагают переехать. Многие там были и пришли в шок от увиденного.

На фасаде дома, в подъезде расклеены предупреждения о возможном обрушении и его последствиях. Однако эти объявления жильцы игнорируют, а рядом с ними появляются другие. Отпечатанные на цветном принтере листы напоминают киноафиши.

По мнению активистов, реконструкция не выход из ситуации. Трещины распространяются по дому с огромной скоростью.

«Каждый день мы просыпаемся и радуемся, что живы. В любой момент наш дом может стать братской могилой», - заявила жительница Ударной, 35, Мария Фролкова.

«Снос этого дома не предполагается», - пояснил заместитель мэра.

Так что часть здания, построенного хозспособом десятилетия назад, будут восстанавливать. И чем быстрее жильцы освободят площади, тем скорее приступят к реконструкции.

Из резервного фонда города на работы планируют потратить полтора миллиона рублей.