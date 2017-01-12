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Общество | Зареченские дворы украсили фигуры лося, петухов и снеговиков

12.01.2017|10:35
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В среду, 11 января, в Заречном конкурсная комиссия оценила работы участников конкурса «Снежные фантазии».

На улице Зеленой, 10г, гостей встречает яркая надпись на снегу «2017», а также вылепленная из снега фигура рогатого лося, символ года - петушок, снежный костер и целый ряд елочек.

Во дворе дома № 2 на Ахунской улице на постаменте красуется красный петух. А стихотворная надпись предлагает загадать желание, но прежде покукарекать и проползти под аркой. Рядом расположились матрешки, пингвины и читающий газету снеговик.

Жители дома № 14 на улице Заречной встретили комиссию горячим чаем. Двор украшают необычные снеговики с глазами из яблок, наряженные в платки и шапки.

А вот на Ленина, 43, фантазеры вылепили большую курицу с цыплятками, а рядом проложили снежный лабиринт. Главный же петушок двора, раскрашенный яркими красками, устроился на стволе сосны.

Во дворе дома № 19 в Молодежном проезде около снежного трона расположилась елочка, украшенная игрушками ручной работы, и целая семья снеговиков. А рядом - изба с зайчиком и лисичкой, Дед Мороз и Снегурочка.

Всего заявки на участие в конкурсе подали жители 15 дворов. Реализовали идеи семь участников, однако в двух дворах снежные фигуры оказались разрушены вандалами.

Конкурсная комиссия оценивала работы по 10-бальной шкале. Критериями служили оригинальность задумки, качество исполнения, максимальное количество жителей, принявших участие в реализации идей. Дополнительный балл по-прежнему могут получить те дома, в которых пройдут субботники и чаепития.

«Итоги конкурса «Снежные фантазии» объявят 5 февраля в ДК «Дружба». На торжественном мероприятии состоится награждение победителей, а также будет организован день семейного отдыха», - сообщает издание «Заречье сегодня».

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