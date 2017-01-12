12.01.2017 | 15:58

Перед служителями Фемиды предстал Андрей Асанов, ставший главным персонажем в истории с полицейской погоней, которая случилась в прошлом году. Все время, пока зачитывали приговор, он прятал лицо от видеокамер и тех, кто присутствовал в зале суда.

3 сентября Асанов в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Его странное поведение на дороге заметили сотрудники ГИБДД, но требованию остановиться мужчина не подчинился. Потом была погоня.

«Чтобы остановить машину и избежать возможных жертв среди населения, сотрудники ГИБДД перегородили дорогу служебной машиной. Автомобиль Асанова совершил столкновение с ней», - напомнил старший помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Карен Барсегян.

Двое пассажиров из легковушки пензяка получили серьезные травмы, один из них на следующий день скончался в больнице. Пострадал и стажер из машины ДПС Тимур Шакирзянов.

Вот что он говорил о том, почему сотрудникам полиции пришлось своим автомобилем перегородить дорогу: «Могли же другие люди пострадать, правда? А так все обошлось».

Свою вину подсудимый признал, активно способствовал расследованию.

«Андрей Николаевич Асанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также гражданину на три года запрещено управлять транспортными средствами», - сообщил судья Октябрьского районного суда г. Пензы Сергей Прошкин.

Приговор в законную силу пока не вступил.