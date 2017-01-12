12.01.2017 | 14:51

В Вадинском районе завершилась рождественская акция «Добрые рукавички», цель которой заключалась в сборе теплых вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник управления социальной защиты населения администрации Вадинского района Олег Лисков, акция стартовала 8 декабря - соответствующее объявление было опубликовано в районной газете «Вадинские вести». Завершился сбор вещей 7 января, в Рождество.

«В «Добрых рукавичках» участвовали социальные работники и неравнодушные жители района. В некоторых случаях вещи доставлялись работниками центра социального обслуживания - всего 12 человек. Их стараниями было собрано 350 бывших в употреблении теплых вещей, 130 игрушек и 6 книг», - рассказал Олег Николаевич.

Все подарки переданы нуждающимся малообеспеченным, неблагополучным, многодетным семьям. Следует отметить, что акция «Добрые рукавички» проводится в Вадинском районе ежегодно.