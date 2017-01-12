Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|16:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Общество | Вадинцы собрали теплые вещи и игрушки для нуждающихся семей

12.01.2017|14:51
Печать

В Вадинском районе завершилась рождественская акция «Добрые рукавички», цель которой заключалась в сборе теплых вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник управления социальной защиты населения администрации Вадинского района Олег Лисков, акция стартовала 8 декабря - соответствующее объявление было опубликовано в районной газете «Вадинские вести». Завершился сбор вещей 7 января, в Рождество.

«В «Добрых рукавичках» участвовали социальные работники и неравнодушные жители района. В некоторых случаях вещи доставлялись работниками центра социального обслуживания - всего 12 человек. Их стараниями было собрано 350 бывших в употреблении теплых вещей, 130 игрушек и 6 книг», - рассказал Олег Николаевич.

Все подарки переданы нуждающимся малообеспеченным, неблагополучным, многодетным семьям. Следует отметить, что акция «Добрые рукавички» проводится в Вадинском районе ежегодно.

Источник — Фото Pixabay.com
0
0
0
0
Гость|12.01.2017 15:18|

penzainform.ru писал(a):

нуждающимся малообеспеченным, неблагополучным, многодетным семьям.
Будем жить плохо, но не долго.

Гость|12.01.2017 15:58|

им не вещи им жратва нужна.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!