12.01.2017 | 13:49

Вот крадется целая семья снежных барсов, здесь расположились сотни моржей, тут отдыхает амурский тигр - за возможность сделать такие снимки профессионалы отдали бы многое. Их авторы - сотрудники российских заповедников.

Работы собраны на выставке, расположившейся в музее Ульяновых. Коллекция создана, чтобы показать красоту и разнообразие природы нашей страны. Ведь она настолько прекрасна, что среди тех, кто трудится в заповедниках, нет равнодушных к фотографии.

«Они общаются с живой природой, видят такую красоту и понимают, что другим людям она недоступна», - рассказала заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Наталья Усанкина.

7 из 70 фотографий сделаны сотрудниками этого заповедника. Одна из работ его руководителя Александра Добролюбова напоминает картину. Снимал автор на реке Кададе, когда вел научные наблюдения.

«Я любитель утренней рыбалки и путешествий по берегам рек. Застал такой момент, когда над Кададой висел туман, освещение было очень мягким», - вспомнил Александр Добролюбов.

Выставка посвящена 100-летию появления в России системы заповедников. Первый -Баргузинский - был создан 11 января 1917 года. Пензенский стал третьим в стране.