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Общество | В новостройках Пензы планируют открыть офисы врачей общей практики

12.01.2017|13:58
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В 2017 году в Пензенской области продолжат строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Новые объекты здравоохранения должны появиться в селах Кривошеевка (Нижнеломовский район), Никольское (Кузнецкий), Старое Назимкино (Шемышейский). Их сдача намечена на сентябрь 2017 года. В перспективе также строительство ФАПа в Лунинском районе.

В четверг, 12 января, в региональном министерстве здравоохранения состоялось совещание, на котором вице-губернатор Валерий Савин призвал глав муниципалитетов активизировать подготовку проектно-сметной документации. Несколько руководителей отчитались о полной готовности к строительству.

«В областном центре откроются новые офисы врачей общей практики. В первую очередь в них нуждаются микрорайоны с новостройками - дальнее Арбеково, ГПЗ-24. Существующих мощностей не хватает для полноценного охвата населения медицинскими услугами», - сообщил Валерий Савин.

На следующей неделе в министерстве здравоохранения намечена встреча с руководством строительных организаций. Планируется обсудить вопросы приобретения помещений на первых этажах новых домов. В них и собираются открыть офисы врачей общей практики.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|12.01.2017 14:21|

В Заре?

Гость|12.01.2017 14:27|

Как в том анекдоте:

- Ну это вам с врачом посоветоваться надо...

- А вы кто тут тогда такой в халате?

- Дык это, маляр-отделочник...

Имя: Гость
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