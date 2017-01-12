12.01.2017 | 13:58

В 2017 году в Пензенской области продолжат строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Новые объекты здравоохранения должны появиться в селах Кривошеевка (Нижнеломовский район), Никольское (Кузнецкий), Старое Назимкино (Шемышейский). Их сдача намечена на сентябрь 2017 года. В перспективе также строительство ФАПа в Лунинском районе.

В четверг, 12 января, в региональном министерстве здравоохранения состоялось совещание, на котором вице-губернатор Валерий Савин призвал глав муниципалитетов активизировать подготовку проектно-сметной документации. Несколько руководителей отчитались о полной готовности к строительству.

«В областном центре откроются новые офисы врачей общей практики. В первую очередь в них нуждаются микрорайоны с новостройками - дальнее Арбеково, ГПЗ-24. Существующих мощностей не хватает для полноценного охвата населения медицинскими услугами», - сообщил Валерий Савин.

На следующей неделе в министерстве здравоохранения намечена встреча с руководством строительных организаций. Планируется обсудить вопросы приобретения помещений на первых этажах новых домов. В них и собираются открыть офисы врачей общей практики.