12.01.2017 | 13:03

Вместо микроавтобусов № 49 в Город Спутник в Засечном будут заезжать другие, 149-е. Они появятся 20 января. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства области.

Что же касается водителей, которые сейчас возят пассажиров, то они пока не располагают точными данными.

«Насколько мы наслышаны, тендер выиграл кто-то другой. Большая конкуренция, сами видите», - поделился водитель микроавтобуса Вячеслав.

И действительно, конкурс на оказание пассажирских перевозок от Согласия до Спутника выиграл другой предприниматель.

Поменяется и статус маршрута. Если 49-й является городским, то 149-й станет межмуниципальным, так как Засечное официально находится за пределами Пензы.

Людей интересует, не приведет ли это к повышению стоимости поездки. В региональном министерстве промышленности и транспорта пояснили, что данное решение должен принять перевозчик. Но он пока не высказывал предложений по увеличению цены билета.

Обслуживать пассажиров станут 18 машин.

«Жителей много, так что транспорта нужно побольше», - отметила пензячка.

«С 12:30 до 14:00 тридцатку и 49-й не дождешься. Утром же они ходят хорошо», - рассказала другая горожанка.

В настоящее время в Спутник заезжают маршрутки № 49 и автобусы № 30. Кстати, последние считаются городскими, хоть и обслуживают жителей Пензенского района.