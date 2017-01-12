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Общество | На улице Лермонтова закрыли магазин электронных сигарет

12.01.2017|11:42
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В Пензе привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель, владеющий магазином электронных сигарет на улице Лермонтова. Торговая точка расположена на первом этаже дома № 12.

Наказание назначено после проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Они выявили нарушение требований санитарного законодательства, касающееся работы вытяжной вентиляции. Оказалось, что она выходит из магазина на уровне окон квартир.

«Согласно ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет наложение административного штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Материалы проверки были переданы в Первомайский районный суд. Индивидуального предпринимателя, пренебрегшего законодательством, признали виновным и подвергли административному наказанию. Работу магазина приостановили на 30 суток.

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Гость|12.01.2017 12:10|

В магазине курили?

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