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Общество | Коммунальщики посыпали песком склоны памятника Победы

12.01.2017|15:26
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Пензенские ветераны выступают против веселого аттракциона у памятника Победы. Участник Великой Отечественной Владимир Керханаджев говорит, что был в шоке, когда узнал: склоны Монумента боевой и трудовой доблести ежедневно превращаются в горки.

«Я смотрю на это с возмущением, потому что памятник - святое место для горожан», - пояснил Владимир Керханаджев.

11 канал неоднократно поднимал данную тему. Но тем не менее каждой зимой к памятнику приходят кататься ребятишки, многие с родителями. Уместно это или нет, мнения горожан разделились.

«Я отношусь к этому отрицательно. Ведь это памятник нашим отцам и дедам, которые воевали», - заявил житель Пензы.

«А я положительно. Дети катаются, в этом нет ничего такого», - возразила ему горожанка.

В четверг на склонах ребят не было. Рядом убирали снег работники «Зеленого хозяйства», они же сделали все, чтобы санки и ледянки там больше не появились: по ледяной горке разбросали песок.

По словам Владимира Керханаджева, он обратился в администрацию Ленинского района Пензы. Там ему пообещали с помощью полиции навести порядок у памятника Победы.

Многие пензенские ребятишки будут расстроены, если кататься там запретят. Да и взрослым отчасти их тоже жалко.

«Им ведь больше негде кататься, во дворах горок нет», - отметила пензячка.

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Гость|12.01.2017 18:48|

Против! Запретить катание! Полностью поддерживаю Ветеранов!

Гость|12.01.2017 18:52|

Этож дети - им можно! Люди вы чо совсем с катушек сошли?

Гость|12.01.2017 18:54|

Послушайте,дети-то здесь причём?Они что там,пьют,курят?А память о войне должна в первую очередь присутствовать в головах людей

=Мотовилов+= (гость)|12.01.2017 19:02|

Гость писал(a):

Этож дети - им можно! Люди вы чо совсем с катушек сошли?
Вы шутите, но это так и есть. Уверен, что порядка 99% населения состоит из сумасшедших и глупых людей, среди которых порядка 3 % - управляющие ими бесноватые и лживые воры.

Оставшийся тонкий слой разумного населения (1%) в сложившейся ситуации может только пытаться выживать.

Гость|12.01.2017 19:02|

Для этого и воевали что бы дети жили и радовались.

Гость|12.01.2017 19:05|

Керханаджев воевал?или в штабе просидел,ведь если бы участвовал,давно бы глину охранял.герой,на детей пожаловался.теперь я ему буду желать с...ть.

Гость|12.01.2017 19:07|

Никакого осквернения!с ума сошли,да пусть тогда провалиться ваш памятник!

Гость|12.01.2017 19:08|

Керханаджев сдохни ты уже!

Гость|12.01.2017 19:09|

Тварь штабная.

Гость|12.01.2017 19:12|

Кто там в администрации такой скорый на помощь? Луч ше бы делами занимались а ни детей гоняли.

Имя: Гость
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