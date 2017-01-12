12.01.2017 | 15:26

Пензенские ветераны выступают против веселого аттракциона у памятника Победы. Участник Великой Отечественной Владимир Керханаджев говорит, что был в шоке, когда узнал: склоны Монумента боевой и трудовой доблести ежедневно превращаются в горки.

«Я смотрю на это с возмущением, потому что памятник - святое место для горожан», - пояснил Владимир Керханаджев.

11 канал неоднократно поднимал данную тему. Но тем не менее каждой зимой к памятнику приходят кататься ребятишки, многие с родителями. Уместно это или нет, мнения горожан разделились.

«Я отношусь к этому отрицательно. Ведь это памятник нашим отцам и дедам, которые воевали», - заявил житель Пензы.

«А я положительно. Дети катаются, в этом нет ничего такого», - возразила ему горожанка.

В четверг на склонах ребят не было. Рядом убирали снег работники «Зеленого хозяйства», они же сделали все, чтобы санки и ледянки там больше не появились: по ледяной горке разбросали песок.

По словам Владимира Керханаджева, он обратился в администрацию Ленинского района Пензы. Там ему пообещали с помощью полиции навести порядок у памятника Победы.

Многие пензенские ребятишки будут расстроены, если кататься там запретят. Да и взрослым отчасти их тоже жалко.

«Им ведь больше негде кататься, во дворах горок нет», - отметила пензячка.