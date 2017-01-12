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Общество | Губернатор поздравил прокуроров с профессиональным праздником

12.01.2017|09:07
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В четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев направил поздравление с Днем работника прокуратуры Российской Федерации сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства.

«Прокуратура - ключевое звено всей правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно возрастает, но главное содержание работы остается неизменным - вы стоите на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России.

От вашего профессионализма, успехов в противодействии преступности и коррупции во многом зависит решение масштабной стратегической задачи - всемерно укреплять верховенство Закона, активно способствовать становлению правового государства. И вы с честью справляетесь с такой ответственной миссией благодаря самоотверженному труду, верности долгу, честному исполнению служебных обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» - говорится в поздравлении главы региона.

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Гость|12.01.2017 09:34|

Завтра походу по злачникам будут закидываться. Старшие, отберите у них сразу ксивы, а уж если заметут пусть говорят, что безработные.

Гость|12.01.2017 09:40|

Граждане осторожнее на дорогах!!!

Гость|12.01.2017 09:57|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

Имя: Гость
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