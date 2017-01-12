12.01.2017 | 09:07

В четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев направил поздравление с Днем работника прокуратуры Российской Федерации сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства.

«Прокуратура - ключевое звено всей правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно возрастает, но главное содержание работы остается неизменным - вы стоите на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России.

От вашего профессионализма, успехов в противодействии преступности и коррупции во многом зависит решение масштабной стратегической задачи - всемерно укреплять верховенство Закона, активно способствовать становлению правового государства. И вы с честью справляетесь с такой ответственной миссией благодаря самоотверженному труду, верности долгу, честному исполнению служебных обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» - говорится в поздравлении главы региона.