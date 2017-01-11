Сотрудники минлесхоза выявили восемь нарушений охотничьего законодательства в праздничные каникулы на территории Пензенской области. Так, в Колышлейском районе житель села Пановка отправился в угодья и, не имея разрешительных документов, застрелил дикую свинью.
«Человек, который это совершил, установлен. В отношении него возбуждено административное дело. Ущерб в результате его действий составил 75 тысяч рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.
Свою вину мужчина отрицать не стал. Кроме возмещения нанесенного природе ущерба ему предстоит уплатить штраф в несколько тысяч рублей.
Также нарушения были зафиксированы в Мокшанском, Лопатинском, Каменском и Нижнеломовском районах.
«Работа на этом не заканчивается. 2017-й объявлен Годом экологии, поэтому мероприятия будут продолжены», - подчеркнул Александр Москвин.
Что то до Сердобского района не доедут ни как . Или не хотят .