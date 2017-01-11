11.01.2017 | 16:19

Сотрудники минлесхоза выявили восемь нарушений охотничьего законодательства в праздничные каникулы на территории Пензенской области. Так, в Колышлейском районе житель села Пановка отправился в угодья и, не имея разрешительных документов, застрелил дикую свинью.

«Человек, который это совершил, установлен. В отношении него возбуждено административное дело. Ущерб в результате его действий составил 75 тысяч рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Кроме возмещения нанесенного природе ущерба ему предстоит уплатить штраф в несколько тысяч рублей.

Также нарушения были зафиксированы в Мокшанском, Лопатинском, Каменском и Нижнеломовском районах.

«Работа на этом не заканчивается. 2017-й объявлен Годом экологии, поэтому мероприятия будут продолжены», - подчеркнул Александр Москвин.