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Общество | Житель села Пановка незаконно застрелил дикую свинью

11.01.2017|16:19
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Сотрудники минлесхоза выявили восемь нарушений охотничьего законодательства в праздничные каникулы на территории Пензенской области. Так, в Колышлейском районе житель села Пановка отправился в угодья и, не имея разрешительных документов, застрелил дикую свинью.

«Человек, который это совершил, установлен. В отношении него возбуждено административное дело. Ущерб в результате его действий составил 75 тысяч рублей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Кроме возмещения нанесенного природе ущерба ему предстоит уплатить штраф в несколько тысяч рублей.

Также нарушения были зафиксированы в Мокшанском, Лопатинском, Каменском и Нижнеломовском районах.

«Работа на этом не заканчивается. 2017-й объявлен Годом экологии, поэтому мероприятия будут продолжены», - подчеркнул Александр Москвин.

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Гость|11.01.2017 18:41|

Что то до Сердобского района не доедут ни как . Или не хотят .

Гость|11.01.2017 18:51|

Жена что ли одичала?

Гость|11.01.2017 18:54|

Дикая свинья это кто? Кабан?

Гость|11.01.2017 18:56|

75 тыщ за свинью - это по-царски...

Имя: Гость
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