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Общество | В Средней Елюзани организовали курсы для мусульманок

11.01.2017|12:12
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В Средней Елюзани завершились курсы по изучению основ ислама для мусульманок разного возраста.

В течение девяти дней юные слушательницы узнали много интересного о жизни пророка Мухаммеда, научились правильно совершать омовение и намаз, получили начальные знания об образе жизни мусульманина и заучивали аяты священного Корана, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального духовного управления мусульман.

Кроме того, для школьниц провели творческий конкурс (им предлагалось придумать эмблему, символизирующую знания). Победительницы получили памятные подарки.

Взрослые мусульманки на занятиях совершенствовали навыки чтения Корана, заучивали аяты.

«Впервые в этом году в отдельной группе учились молодые мамы, которые изучали хадисы о воспитании детей и заучивали суру «Ясин». Также они учились правильно строить отношения в семье и обществе, постигали азы семейного права», - добавили представители ДУМ.

Подведение итогов курсов состоялось во время традиционного застолья.

Источник — Фото пресс-службы ДУМ
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Гость|11.01.2017 12:42|

А почему у нас не курсов для мордвов, русских ну и других замечательных населяющих нашу область национальностей? Ай, недоработка. Предлагаю срочно организовать. А то какое то ущемление прав других национальностей.

Гость|11.01.2017 12:48|

Принудительные?

Гость|11.01.2017 12:51|

Гость писал(a):

А почему у нас не курсов для мордвов, русских ну и других замечательных населяющих нашу область национальностей? Ай, недоработка. Предлагаю срочно организовать. А то какое то ущемление прав других национальностей.

не разжигай. они свои. топай лучше в импровизированный тир на дачу, потренируйся. нечего тут штаны прохлаждать.

Гость|11.01.2017 12:51|

Гость писал(a):

Принудительные?
Все там говорят добровольные, а на самом деле принудительные? Пояса шахидок отрабатывают?

Говорят в одной из мечетей Индерки настоящие шахиды собираются. Не шутка. Многие и давно об этом шепчутся, а раз многие и давно знать НЕ СЛУЧАЙНО и навряд ли ошибочно, просто те шифруются не хило, у некоторых их них тоже типа "высшая школа кгб-фсб".

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