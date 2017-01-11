11.01.2017 | 12:12

В Средней Елюзани завершились курсы по изучению основ ислама для мусульманок разного возраста.

В течение девяти дней юные слушательницы узнали много интересного о жизни пророка Мухаммеда, научились правильно совершать омовение и намаз, получили начальные знания об образе жизни мусульманина и заучивали аяты священного Корана, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального духовного управления мусульман.

Кроме того, для школьниц провели творческий конкурс (им предлагалось придумать эмблему, символизирующую знания). Победительницы получили памятные подарки.

Взрослые мусульманки на занятиях совершенствовали навыки чтения Корана, заучивали аяты.

«Впервые в этом году в отдельной группе учились молодые мамы, которые изучали хадисы о воспитании детей и заучивали суру «Ясин». Также они учились правильно строить отношения в семье и обществе, постигали азы семейного права», - добавили представители ДУМ.

Подведение итогов курсов состоялось во время традиционного застолья.