11.01.2017 | 11:40

В 2017 году в Пензенской области появится школьная шахматная лига «Белая ладья». Ожидается, что это поможет объединить учащихся, педагогов и родителей, стремящихся совершенствовать мастерство игры в шахматы.

«Положение о лиге разработано Институтом регионального развития Пензенской области и направлено в муниципальные органы образования. Для подготовки тренеров будут проведены курсы повышения квалификации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Программа обучения шахматной игре рассчитана на три года. Для школьников будут организованы теоретические занятия (лекции, диспуты, беседы, анализ партий известных шахматистов, доклады по истории) и практические (сеансы одновременной игры с педагогом, конкурсы по решению шахматных задач, турниры и игры).

В настоящее время в области работает около 300 шахматных секций и объединений, в которых занимаются более пяти тысяч учащихся. Занятия проводят тренеры-преподаватели и волонтеры (в том числе представители советов отцов, бабушек и дедушек).

Кроме того, шахматы включены в программы факультативов, элективных курсов и занятий групп продленного дня.