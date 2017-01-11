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Общество | В Пензе владельца киоска с фастфудом оштрафовали на 5 тысяч

11.01.2017|11:02
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В Пензе к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере общественного питания. Нарушения были выявлены в павильоне с фастфудом на улице Кижеватова, 5а.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора установили, что для приготовления горячих напитков и готовых блюд используется небутилированная питьевая вода непромышленного производства.

Бизнесмен не организовал вывоз жидких бытовых стоков с последующей дезинфекцией емкости и не промаркировал ее. В павильоне отсутствовали разрешенные к применению моющие и дезинфицирующие средства для обработки оборудования и инвентаря.

Материалы проверки были переданы в Первомайский районный суд. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

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Гость|11.01.2017 11:20|

То есть 5 т.р. и нарушай дальше, должны были приостановить деятельность до устранения нарушений, он же людей травит.

Гость|11.01.2017 11:22|

Гость писал(a):

Гость|11.01.2017 11:20|

То есть 5 т.р. и нарушай дальше, должны были приостановить деятельность до устранения нарушений, он же людей травит.

Пять, потому что дал согласие ежемесячно по тысяче на счёт перечислять, кто перечисляет у того проверок нет-научно установленный факт.

Гость|11.01.2017 11:29|

Лет с пять назад у них развлекалово было, ходили по садикам и штрафовали за фери которое родители приносили для мытья посуды то же самое и с жидкостями для сантехники.

Любят они как и прокурорские бычки в садиках поискать. Дел больше нет.

Закройте 6-ю больницу там все нормы нарушены.

Гость|11.01.2017 11:35|

и какают они на газеты в павильонах.туалета то рядом нет.как то раз заглянул в ларёк а он сидит на газете и делает дело .больше к шаурме ни подхожу

Гость|11.01.2017 12:50|

Но подглядывать пристрастился. Хожу и подглядываю за ларёчниками:срут или нет в павильоне.

Имя: Гость
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