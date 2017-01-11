11.01.2017 | 11:02

В Пензе к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в сфере общественного питания. Нарушения были выявлены в павильоне с фастфудом на улице Кижеватова, 5а.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора установили, что для приготовления горячих напитков и готовых блюд используется небутилированная питьевая вода непромышленного производства.

Бизнесмен не организовал вывоз жидких бытовых стоков с последующей дезинфекцией емкости и не промаркировал ее. В павильоне отсутствовали разрешенные к применению моющие и дезинфицирующие средства для обработки оборудования и инвентаря.

Материалы проверки были переданы в Первомайский районный суд. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.