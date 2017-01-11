11.01.2017 | 14:19

В среду, 11 января, в Пензенском государственном аграрном университете организовали донорскую акцию. Мобильная станция переливания крови работала у главного корпуса вуза.

Донорами стали студенты, сотрудники и преподаватели - всего около 60 человек.

«В этот раз желающие смогли сдать кровь для Елены Николаевны Варламовой, пострадавшей в страшном ДТП 7 января 2017 года. Было собрано более 16 литров крови», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского ГАУ Анастасия Клейменова.

Напомним: авария, в результате которой пострадала Елена Варламова, произошла в Городищенском районе. При столкновении автомобиля «Лада-Ларгус» и грузовика Scania погиб ее супруг - 41-летний декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимир Варламов.

Прощание с ним состоялось во вторник, 10 января.