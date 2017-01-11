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Общество | Студенты ПГАУ сдали кровь для вдовы погибшего в ДТП декана

11.01.2017|14:19
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В среду, 11 января, в Пензенском государственном аграрном университете организовали донорскую акцию. Мобильная станция переливания крови работала у главного корпуса вуза.

Донорами стали студенты, сотрудники и преподаватели - всего около 60 человек.

«В этот раз желающие смогли сдать кровь для Елены Николаевны Варламовой, пострадавшей в страшном ДТП 7 января 2017 года. Было собрано более 16 литров крови», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского ГАУ Анастасия Клейменова.

Напомним: авария, в результате которой пострадала Елена Варламова, произошла в Городищенском районе. При столкновении автомобиля «Лада-Ларгус» и грузовика Scania погиб ее супруг - 41-летний декан технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимир Варламов.

Прощание с ним состоялось во вторник, 10 января.

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Гость|11.01.2017 14:27|

penzainform.ru писал(a):

Донорами стали студенты, сотрудники и преподаватели - всего около 60 человек.
Молодцы!

Гость|11.01.2017 14:45|

Акция "Студент. Последняя кровь" прошла на ура !

Гость|11.01.2017 14:48|

Гость писал(a):

Акция "Студент. Последняя кровь" прошла на ура !
тебе смешно или в рыло хочешь

Гость|11.01.2017 14:49|

Гость писал(a):

тебе смешно или в рыло хочешь
тебе вампир уже никто не поможет

Гость|11.01.2017 14:56|

penzainform.ru писал(a):

Было собрано более 16 литров крови»
В норме объем крови у разных взрослых людей не одинаков, обычно составляет 70-75 мл на 1 кг массы тела. Так, у взрослого человека массой 70 кг общий объем крови должен быть около 5000 мл (5 литров).

А остальную кровь кому?

Гость|11.01.2017 15:02|

ОСТАЛЬНУЮ ПРОДАДУТ А ДЕНЬГИ НА КАРМАН БИЗНЕС НА КРОВИ

Гость|11.01.2017 15:04|

Гость писал(a):

Акция "Студент. Последняя кровь" прошла на ура !
Гость писал(a):
А остальную кровь кому?
Гость писал(a):
ОСТАЛЬНУЮ ПРОДАДУТ А ДЕНЬГИ НА КАРМАН БИЗНЕС НА КРОВИ
О таких ярко выразился наш министр иностранных дел. ДБ.

Гость|11.01.2017 15:22|

А НАМ ЕГО ДАРОМ НЕНАТЬ И ЗА ДЕНЬГИ НЕНАТЬ

Гость|11.01.2017 15:38|

Гость писал(a):

А остальную кровь кому?
А если головой подумать? Вот смотри, организовали донорскую акцию. Люди пришли помочь. Желающих набралось много. Нужно было взять n литров, а остальных развернуть, типа "нам ваша помощь не нужна"?

Разумеется, что взяли у всех желающих сдать кровь. Донорская кровь всегда востребована - пойдет другим больным.

Гость|11.01.2017 15:41|

ЗА БАБЛО

Гость|11.01.2017 15:43|

Да нет, кровь бесплатно в областной больнице льют. Не вся медицина пока за деньги продается.

Гость|11.01.2017 15:44|

Что за люди? Опошлят всё! Спасибо всем, кто неравнодушен! Кровь вероятно идёт на плазму и лишней не бывает никогда.

Гость|11.01.2017 15:44|

Гость писал(a):

А остальную кровь кому?
Серьёзно? В голове твоей говёшка...

Гость|11.01.2017 15:49|

А остальную кровь кому?Вампирам их много наплодилось

Гость|11.01.2017 15:51|

Не вся медицина пока за деньги продается.А ПОЛУЧИТ ПРОДАЖНАЯ

Имя: Гость
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