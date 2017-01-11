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Общество | Саратовским спасателям не потребовалась помощь пензенских коллег

11.01.2017|17:43
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В Пензе планировалась экстренная отправка спасателей в Саратов. Там в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв бытового газа, произошло обрушение конструкций здания.

«Была приведена в готовность мобильная группа Главного управления МЧС России по Пензенской области в количестве 100 человек и 10 единиц техники», - сообщил начальник специализированной пожарно-спасательной части Вячеслав Морозов.

Сотрудники МЧС за короткий период собрали в дорогу коробки с сухпайками и водой и специальные рюкзаки со всем необходимым для автономной работы. Командировка могла затянуться на несколько дней, потому список вещей был длинным.

Но во время построения пришло сообщение от коллег.

«Личный состав саратовского гарнизона справился с задачей», - передал его Вячеслав Морозов.

Помощь пензенской аэромобильной группы не потребовалась. Дежурные спасатели остались на работе, остальные отправились по домам.

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Гость|11.01.2017 18:40|

Планировали, планировали, да невыпланировали...))))

Пока сух.пайки собрали бы и пока добрались... Спасать было бы нечего...)))

Имя: Гость
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