11.01.2017 | 16:44

Возрождение Спасского кафедрального собора называют главной стройкой Пензы. Его начали пять лет назад. Большая часть задуманного уже воплощена в жизнь, но до завершения еще далеко.

«Сейчас зима, мы работаем внутри. Полностью смонтировано отопление, продолжается покрытие кровли. С приходом тепла планируем приступить к штукатурке колокольни», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

А для того чтобы процесс возведения храма не затягивался на десятилетия, власти - духовная и светская - организуют 15 января фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

«Это мероприятие призвано привлечь горожан и гостей нашего города к восстановлению собора», - пояснил владыка.

Программа фестиваля «Спасские вечера. Рождественские встречи» рассчитана как на взрослых, так и на детей. Каждый найдет занятие по душе.

«Люди смогут посетить собор, позвонить в колокола. Им расскажут об истории храма. Также запланированы рождественские гулянья», - добавил митрополит.

Фестиваль начнется в 14:00 на Соборной площади. В строящемся храме в 16:00 состоится торжественное открытие, после чего в Губернаторском доме пройдут мастер-классы, лекции, детский спектакль и выставка. А завершится все фейерверком.