11.01.2017 | 17:30

Особенности национального призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации подверглись глубокому анализу. Впервые руководители военных структур министерства обороны страны и представители некоторых регионов доложили о результатах кампании с помощью видеосвязи.

«Во время осеннего призыва на службу направлены 152 000 граждан. Задание Президента Российской Федерации выполнено в полном объеме», - отчитался заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Василий Тонкошкуров.

Военные представители всех округов отчитались о прохождении на их территории осенней призывной кампании: сколько человек надели сапоги, на каком виде транспорта добирались до места службы, как питались в пути, как поддерживалась дисциплина во время дороги.

Один из главных вопросов - количество и качество мужчин, способных держать оружие.

«В лучшую сторону отличается работа руководителей Ставропольского края, Пензенской и Липецкой областей, в которых годность граждан к военной службе составляет более 80%», - сообщил Василий Тонкошкуров.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин доложил генерал-майору Тонкошкурову о нашем опыте подготовки парней к выполнению боевых задач.

«Рост показателей годности к военной службе за 4 года составил более 8%. Формированию потребности в здоровом образе жизни способствуют массовые занятия спортом с дошкольного возраста», - пояснил он.

Вместе с Пензой в видеоконференции приняли участие еще шесть регионов страны. Это те области, где призыв граждан на военную службу проходит на самом высоком уровне.