11.01.2017 | 14:48

В среду, 11 января, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял участие в совещании с Национальным центром обороны РФ, на котором подводились итоги осеннего призыва. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

Как доложил генерал-полковник Тонкошкуров, с 2012 года количество граждан России, годных к призыву, выросло. В 2016 году показатель составил 78,3%. Лидеры - Ставропольский край, Липецкая и Пензенская области.

Когда слово было предоставлено Валерию Савину, он рассказал, как удалось добиться таких результатов. В частности, вице-губернатор отметил, что в соответствии с программой развития здравоохранения в регионе на 2014-2020 годы особое внимание уделяется формированию здорового образа жизни.

По словам Савина, руководители региональных организаций здравоохранения несут персональную ответственность за качество медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

В области ежегодно проводится иммунизация призывников. А для раннего выявления молодых людей, склонных к употреблению наркотиков, в образовательных организациях регулярно проводится социально-психологическое тестирование учащихся.

В результате можно наблюдать положительные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения. Об этом свидетельствует динамика годности юношей при первоначальной постановке на учет. Так, за последние 4 года этот показатель при призыве вырос более чем на 8%.

Валерий Савин также отметил, что в области развивается база спортивных объектов, популяризируются массовые занятия физкультурой с дошкольного возраста. Все эти меры в комплексе повышают уровень физической подготовленности граждан к военной службе.