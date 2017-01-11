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Общество | Область вышла в лидеры по числу годных к службе призывников

11.01.2017|14:48
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В среду, 11 января, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин принял участие в совещании с Национальным центром обороны РФ, на котором подводились итоги осеннего призыва. Оно прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

Как доложил генерал-полковник Тонкошкуров, с 2012 года количество граждан России, годных к призыву, выросло. В 2016 году показатель составил 78,3%. Лидеры - Ставропольский край, Липецкая и Пензенская области.

Когда слово было предоставлено Валерию Савину, он рассказал, как удалось добиться таких результатов. В частности, вице-губернатор отметил, что в соответствии с программой развития здравоохранения в регионе на 2014-2020 годы особое внимание уделяется формированию здорового образа жизни.

По словам Савина, руководители региональных организаций здравоохранения несут персональную ответственность за качество медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

В области ежегодно проводится иммунизация призывников. А для раннего выявления молодых людей, склонных к употреблению наркотиков, в образовательных организациях регулярно проводится социально-психологическое тестирование учащихся.

В результате можно наблюдать положительные тенденции в состоянии здоровья подрастающего поколения. Об этом свидетельствует динамика годности юношей при первоначальной постановке на учет. Так, за последние 4 года этот показатель при призыве вырос более чем на 8%.

Валерий Савин также отметил, что в области развивается база спортивных объектов, популяризируются массовые занятия физкультурой с дошкольного возраста. Все эти меры в комплексе повышают уровень физической подготовленности граждан к военной службе.

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Гость|11.01.2017 15:11|

Причём тут здравоохранение?? Много на себя берут. Нищяя Пенза,призывники после службы хотят попасть на службу в полицию,или на контракт в военку,где хорошо платят. Иначе другой работы многим не найти. Отсюда и повысилось желающих служить в армии. Был бы благополучный регион,плевали бы на службу.

Гость|11.01.2017 15:13|

Вот интересно: а кто из чиновников мэрии и аппарата Губернатора отдал,так сказать,долг Родине?

По-моему,было законодательно закреплено: кто не служил- чиновником не быть!

А то все призывают Родину любить,но сами-то не очень..

Всеми правдами и неправдами откосить...

Гость|11.01.2017 15:19|

Гость писал(a):

Причём тут здравоохранение??
берут всех, закрывая глаза на болячки...помнится призывник прямо на призывном пункте умер, а говорите причем

Гость|11.01.2017 15:44|

Липовые показатели. "кто из чиновников мэрии и аппарата Губернатора отдал,так сказать,долг Родине?" И кто из них отдал своих детей в армию?

Имя: Гость
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