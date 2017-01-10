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Общество | Высокотехнологичная медицинская помощь обойдется бюджету в 150 млн

10.01.2017|16:51
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В 2017 году из бюджета Пензенской области выделено более 150 млн рублей на оказание местному населению высокотехнологичной медицинской помощи. Это почти на 60 млн больше, чем в 2016-м.

«Необходимо отметить, что область достигла практически беспрецедентных результатов по доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям. Ее повышение является одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения региона в 2017 году», - пояснили представители минздрава.

Отметим: высокотехнологичную помощь оказывают шесть пензенских медицинских организаций.

Это клиническая больница имени Н. Н. Бурденко (по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «урология», «сердечно-сосудистая хирургия», «челюстно-лицевая хирургия», «эндокринология»), детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова («педиатрия»), онкологический диспансер («онкология»), офтальмологическая больница («офтальмология»), противотуберкулезный диспансер («торакальная хирургия»); больница скорой медицинской помощи имени Г. А. Захарьина («травматология и ортопедия»).

При этом эндопротезирование коленных суставов с 2017 года будет проводиться не только в областной больнице имени Н. Н. Бурденко, но и в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Г. А. Захарьина.

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Гость|10.01.2017 17:00|

Дорого обходится лечение достойных-непростых людей.

Имя: Гость
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