10.01.2017 | 16:51

В 2017 году из бюджета Пензенской области выделено более 150 млн рублей на оказание местному населению высокотехнологичной медицинской помощи. Это почти на 60 млн больше, чем в 2016-м.

«Необходимо отметить, что область достигла практически беспрецедентных результатов по доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям. Ее повышение является одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения региона в 2017 году», - пояснили представители минздрава.

Отметим: высокотехнологичную помощь оказывают шесть пензенских медицинских организаций.

Это клиническая больница имени Н. Н. Бурденко (по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «урология», «сердечно-сосудистая хирургия», «челюстно-лицевая хирургия», «эндокринология»), детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова («педиатрия»), онкологический диспансер («онкология»), офтальмологическая больница («офтальмология»), противотуберкулезный диспансер («торакальная хирургия»); больница скорой медицинской помощи имени Г. А. Захарьина («травматология и ортопедия»).

При этом эндопротезирование коленных суставов с 2017 года будет проводиться не только в областной больнице имени Н. Н. Бурденко, но и в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Г. А. Захарьина.