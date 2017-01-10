10.01.2017 | 10:38

Сотрудники зоологических заказников регионального значения усилили подкормку диких животных. В связи с высоким снежным покровом и образовавшимся настом - ледяной коркой - работники лесного хозяйства прокладывают тропы к местам питания животных.

Всего в заказниках имеется 30 кормушек, 22 подкормочные площадки и около 45 солонцов. В них выкладывают зерно, древесные веники, сено, соль-лизунец. В основном корма предназначены для копытных животных - кабанов, косуль, лосей.

«На сегодняшний день выложено 30 тонн зерноотходов. Пoдкopмкa в зимний период пoзвoлит живoтным блaгoпoлyчнo пepeжить зимy и пpинecти здopoвoe пoтoмcтвo», - сообщает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Напомним: осенью для подкормки животных за счет средств областного бюджета было закуплено 50 брикетов соли по 32 кг, то есть 1,6 тонны.