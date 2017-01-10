Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 янв 2017|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-12oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | В пензенской школе № 77 пройдет праздник «Прощание с елкой»

10.01.2017|12:35
Печать

В субботу, 14 января, в Пензе, на территории первого корпуса школы № 77 (ул. Антонова, 27а), состоится традиционный праздник «Прощание с елкой».

Предполагается, что в нем примут участие около 850 человек - школьники, родители, педагоги, выпускники, жители микрорайона, социальные работники, сотрудники администрации Железнодорожного района.

Гостей ждут игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. С концертной программой выступят творческие коллективы городской школы искусств «Гармония».

Каждый житель микрорайона или школьник может принести из дома новогоднюю елку и обменять ее на конфеты.

«Завершится праздник финальным хороводом и прощанием с зелеными красавицами до следующего Нового года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Гость|10.01.2017 13:05|

да выкиньте вы все елки в дрова !

Гость|10.01.2017 13:08|

Такое ощущение, что школа сегодня только для массовых мероприятий и присмотра.

Гость|10.01.2017 13:11|

Хорошее дело, кучи елок на мусорке выглядят печально

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!