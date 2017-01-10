10.01.2017 | 12:35

В субботу, 14 января, в Пензе, на территории первого корпуса школы № 77 (ул. Антонова, 27а), состоится традиционный праздник «Прощание с елкой».

Предполагается, что в нем примут участие около 850 человек - школьники, родители, педагоги, выпускники, жители микрорайона, социальные работники, сотрудники администрации Железнодорожного района.

Гостей ждут игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой. С концертной программой выступят творческие коллективы городской школы искусств «Гармония».

Каждый житель микрорайона или школьник может принести из дома новогоднюю елку и обменять ее на конфеты.

«Завершится праздник финальным хороводом и прощанием с зелеными красавицами до следующего Нового года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Пензы.