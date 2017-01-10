10.01.2017 | 18:01

Мистер Вселенная - 2009 не отправится за решетку. Первомайский районный суд приговорил известного пензенского бодибилдера Алексея Нетесанова к трем годам лишения свободы условно. Он обвинялся в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими, в крупном размере.

«Его вина подтвердилась, в связи с чем государственным обвинением было предложено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Перфилов.

Преступление состоит в следующем: бодибилдер еще в 2015-м, используя Интернет, приобрел сильнодействующие препараты, а через год сбыл их двум гражданам.

«Путем продажи в долг за 1 000 долларов США, что, согласно курсу на 7.11.2016, составляло 63 504 рубля», - уточнил судья Первомайского районного суда г. Пензы Дмитрий Пилясов.

Сделка состоялась в тренажерном зале. Когда покупатели вышли из него, их задержали полицейские. До суда Алексей Нетесанов находился под домашним арестом. Сейчас - под подпиской о невыезде. Свою вину мужчина признал. По словам адвоката Евгения Мошникова, он и его подопечный надеялись, что наказанием станет штраф.

«Я считаю, что приговор справедливый, и мы его обжаловать не будем», - подытожил Евгений Мошников.