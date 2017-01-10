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Общество | В Пензе вынесен приговор известному бодибилдеру

10.01.2017|18:01
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Мистер Вселенная - 2009 не отправится за решетку. Первомайский районный суд приговорил известного пензенского бодибилдера Алексея Нетесанова к трем годам лишения свободы условно. Он обвинялся в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими, в крупном размере.

«Его вина подтвердилась, в связи с чем государственным обвинением было предложено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Перфилов.

Преступление состоит в следующем: бодибилдер еще в 2015-м, используя Интернет, приобрел сильнодействующие препараты, а через год сбыл их двум гражданам.

«Путем продажи в долг за 1 000 долларов США, что, согласно курсу на 7.11.2016, составляло 63 504 рубля», - уточнил судья Первомайского районного суда г. Пензы Дмитрий Пилясов.

Сделка состоялась в тренажерном зале. Когда покупатели вышли из него, их задержали полицейские. До суда Алексей Нетесанов находился под домашним арестом. Сейчас - под подпиской о невыезде. Свою вину мужчина признал. По словам адвоката Евгения Мошникова, он и его подопечный надеялись, что наказанием станет штраф.

«Я считаю, что приговор справедливый, и мы его обжаловать не будем», - подытожил Евгений Мошников.

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Гость|10.01.2017 18:43|

Эх,строгоча бы,да на лесоповал !

Гость|10.01.2017 18:47|

Лучше бы 1,5 общего.

Гость|10.01.2017 18:47|

Да Бог разума и здоровья Алексею Нетесанову и да хранит его Христос Господь.

Его грехи НИЧТО перед грехами почти всего этого поганого мира, этого абсурдного мира.

Гость|10.01.2017 18:48|

Гость писал(a):

Эх,строгоча бы,да на лесоповал !
Вот тебе и дадут. Или сынку твоему.

Гость|10.01.2017 18:50|

Его скоро всё равно подставят .

Гость|10.01.2017 18:50|

Гость писал(a):

Лучше бы 1,5 общего.
Будет тебе общего. Дождёшься скоро. Аминь

Гость|10.01.2017 18:51|

Маловато будет!надо было для начало карьеры ну хотябы лет 12.

Гость|10.01.2017 18:51|

Гость писал(a):

Его скоро всё равно подставят .
Всех нас бесы подставляют, все мы боимся геены огненной...

Гость|10.01.2017 18:52|

Начало есть эврибади.

Гость|10.01.2017 18:53|

У меня с его таблетонов на пол шестого жена ушла!!!!а ему условка????

Гость|10.01.2017 18:54|

А сей адвокат-сынуля некоей Мошниковой? В смысле-Швам?

Гость|10.01.2017 18:54|

Копни(иной раз поглубже)ЛЮБОГО "хорошего человека" ныне и найдёшь в нём...ЧЁРТА.

Гость|10.01.2017 18:56|

Ну и славненько ... а вы тут кудахтали ! Всем добра и здоровья !

Гость|10.01.2017 18:57|

Гость писал(a):

У меня с его таблетонов на пол шестого жена ушла!!!!а ему условка????
он тебя с ложечки ими кормил?))

Гость|10.01.2017 19:06|

Журналюги пензинформ в курсах этого дела.Знают заказчика.Они знают,если правду спрятанную удалили.

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Имя: Гость
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