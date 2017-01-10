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Общество | В Кузнецке расчистят и благоустроят девять родников

10.01.2017|17:52
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В 2017-м, объявленном Годом экологии, в Кузнецке планируется расчистить и благоустроить девять родников.

Мероприятия пройдут в рамках акции «Чистая вода». Работами займутся члены экологического совета, созданного в городе в прошлом октябре, школьники и студенты.

«Планируется подключение к решению этого вопроса представителей бизнеса и неравнодушных кузнечан. Учащиеся школ города примут участие в создании эскизов благоустройства», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе кузнецкой мэрии.

По словам председателя экологического совета Владимира Шувалова, за каждым родником будет закреплен член общественного объединения. Кроме того, активисты намерены уделить внимание разбивке новых скверов и заключению с предпринимателями договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

К участию в акциях по благоустройству приглашают всех желающих кузнечан.

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Гость|10.01.2017 18:10|

В этом коррумпированном городке почти все улицы до сего часа завалены сугробами. Хотя давно все знают кто у власти в Кузнецке...

Гость|10.01.2017 18:12|

На распределение бюджета никого не зовут,сами справляются. А снег почистить,родники благоустроитт-так это бизнес зовут,народ неравнодушный и школяров...

Гость|10.01.2017 18:26|

penzainform.ru писал(a):

Планируется подключение к решению этого вопроса представителей бизнеса и неравнодушных кузнечан
Ларёшников протрясут и пипл соберут, а чем в это время будут заниматься непростые-достойные люди? Апять бакардии жрать?

Гость|10.01.2017 18:27|

Какая раком экология?

Имя: Гость
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