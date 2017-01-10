10.01.2017 | 17:52

В 2017-м, объявленном Годом экологии, в Кузнецке планируется расчистить и благоустроить девять родников.

Мероприятия пройдут в рамках акции «Чистая вода». Работами займутся члены экологического совета, созданного в городе в прошлом октябре, школьники и студенты.

«Планируется подключение к решению этого вопроса представителей бизнеса и неравнодушных кузнечан. Учащиеся школ города примут участие в создании эскизов благоустройства», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе кузнецкой мэрии.

По словам председателя экологического совета Владимира Шувалова, за каждым родником будет закреплен член общественного объединения. Кроме того, активисты намерены уделить внимание разбивке новых скверов и заключению с предпринимателями договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

К участию в акциях по благоустройству приглашают всех желающих кузнечан.