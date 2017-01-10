10.01.2017 | 12:05

В Октябрьском районе Пензы очистили от сосулек и наледи кровли домов, расположенных по адресам: улица Докучаева, 1, 11, 18; улица Циолковского, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 35, 37; поселок Нефтяник, 2; улица Ударная, 34; улица Беляева, 4, 6, 15; улица Фрунзе, 31, 39; улица Юбилейная, 2, 4, 6, 18, 20, 22.

Кроме того, силами управляющих компаний, предприятий всех форм собственности, учреждений и общественности был убран снег с дворовых территорий и тротуаров на улицах Рахманинова, Тернопольской, Ладожской, Ударной, Беляева, Циолковского, Ульяновской, Одесской, проспектах Победы и Строителей, а также в районе многоквартирного дома № 29 на Ленина.

«В работах по благоустройству управляющими компаниями задействовано 25 единиц техники, более 160 дворников, две бригады альпинистов», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе городской администрации.

Напомним: 9 января губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки в правительстве области обратил внимание руководства Пензы на опасность скопления снега на крышах.

«Его надо убирать, здания огораживать. Здесь нужно навести порядок во избежание возможных трагедий. В Пензе были такие случаи», - напомнил губернатор.

Так, в начале января 2013 года ледяная глыба рухнула на пенсионерку с дома № 47 на Володарского. Женщину госпитализировали с ушибленной раной головы.

6 февраля 2011-го в районе Пензы-IV в результате схода наледи погиб 54-летний мужчина. Трагедия произошла у дома № 8 на улице Набережная Реки Суры.