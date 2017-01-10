10.01.2017 | 17:02

В Пензенский зоопарк привезли жениха для волчицы Кари, он прибыл из Самары. После прохождения обязательного карантина самца по кличке Карат подселили в вольер к невесте. По словам работников зоопарка, знакомство хищников прошло без особой агрессии.

«Волк - это социальное животное, когда встречаются несколько особей, они выстраивают отношения: кто-то вожак, кто-то подчиненный. За ними будет очень интересно наблюдать», - отметила ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Канадского волка в наш город привезли в начале декабря. Его Пензенский зоопарк приобрел специально для того, чтобы он составил пару самке. Но о будущем потомстве говорить пока рано.

«Они примерно ровесники, им около девяти месяцев. Взрослыми животные становятся в два-три года. Так что время у нас еще есть», - уточнила Ольга Гвоздева.

У волков должен появиться новый вольер. Его строительство в Пензенском зоопарке планируют начать этой весной.