10.01.2017 | 15:56

В Центре комплексного обслуживания и методологического обеспечения образовательных учреждений Пензы собрались юные дарования. В торжественной обстановке учащимся начальных классов, их родителям и, конечно, преподавателям вручили почетные грамоты.

Школьники стали победителями и призерами муниципального этапа предметной олимпиады. Она проводилась по четырем дисциплинам. Это русский язык, литературное чтение, математика и окружающий мир.

«Олимпиада - это праздник для детей и учителей, а также интеллектуальные соревнования», - отметила зам. директора центра комплексного обслуживания образовательных учреждений Татьяна Кремнева.

Среди тех, кто в самый ответственный момент смог побороть волнение, был Владислав Волков. Четвероклассник из школы № 56 стал первым сразу в двух олимпиадах: по русскому языку и математике.

«Нужно много готовиться, оставаться после уроков, решать нестандартные задания», - пояснил Владислав.

Младшеклассников поздравили главный зимний волшебник. Дед Мороз подарил ребятам книги.