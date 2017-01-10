10.01.2017 | 17:46

Беречь свое здоровье и думать об окружающих призвали жителей Пензенской области в региональном правительстве, министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре.

Ведомства поддержали инициативу губернатора Ивана Белозерцева. Он предложил принимать меры, вплоть до дисциплинарных взысканий, к гражданам, во время болезни продолжающим ходить на работу.

«Губернатор обратился к руководителям с просьбой усилить профилактику среди сотрудников. Нужно разъяснить, что выход на рабочее место в больном состоянии опасен для всех», - отметила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

В правительстве подчеркнули, что подвиги больных гриппом и ОРВИ приводят к таким последствиям, как эпидемия вируса, а экономический ущерб от этого значительно выше оплаты больничных листов.

Мнение многих горожан прямо противоположное. Оставив рабочее место хотя бы на неделю, они существенно теряют в доходах. Поэтому готовы даже с температурой продолжать активную деятельность.

«А кто будет кормить семью? Это при коммунизме все оплачивали», - заметил житель Пензы.

По данным управления Роспотребнадзора, только за первую неделю 2017-го зарегистрировано 1 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 с гриппом А, который лабораторно подтвержден.

«Эпидпорог по заболеваемости не превышен, он находится ниже критической отметки по Пензе на 65%, по области на 43%», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В региональном минздраве подчеркнули, что никакие деньги не стоят человеческого здоровья. Перенесенное на ногах недомогание может и вовсе привести к инвалидности.

«Мы рекомендуем больным людям не выходить на работу, не отправлять детей с инфекцией в сад или школу, чтобы не способствовать распространению вирусов», - подытожила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Областные власти и представители минздрава надеются на то, что отношение работодателей и их сотрудников в отношении к здоровью в ближайшее время изменится без дисциплинарных взысканий.