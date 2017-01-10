10.01.2017 | 10:58

В выходные дни, 14 и 15 января, в Пензенской области пройдет акция «Серая шейка - 2017». Активисты во второй раз присоединятся к всероссийскому учету зимующих водоплавающих птиц.

Пензенские любители природы соберутся 14 января в 12:00 на набережной Суры, где несколько лет подряд наблюдается большое скопление зимующих крякв. Во время акции вновь пройдет конкурс «Утиное селфи».

Участникам акции в течении 14 и 15 января следует отправить на почту Пензенского областного отделения Русского географического общества alians-rosto@yandex.ru следующую информацию с пометкой «Серая шейка»:

- дата, время и место наблюдений;

- название водоема;

- начальный и конечный пункты маршрута;

- погода в день учета и ее основные изменения, мешала ли она учету;

- площадь водоема или длина и ширина участка реки;

- ледовая обстановка: открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т. п.;

- число и размещение птиц различных видов, по возможности - число самцов и самок;

- поведение птиц, их отношение к человеку;

- фотоматериал;

- имя наблюдателя, электронный адрес или телефон.

Посчитать птиц можно не только в утвержденные даты, но и в любой день до этого.

Всего акция пройдет более чем в 50 крупных городах России.

«Учет проводят специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Широкое участие общественности станет большим подспорьем ученым.

Мониторинг массовых видов и мест их обитания имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки и состояния водоемов. К тому же участие в акции - это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края», - пояснили в Пензенском областном отделении Русского географического общества.