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Общество | Пензенцев попросили убрать машины с Московской для вывоза снега

10.01.2017|11:46
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В ночь с 10 на 11 января в Пензе планируют расчистить от снега верхний участок улицы Московской - от пересечения с Карла Маркса до Кураева.

Сотрудники МУП «Пензадормост» намерены вести работы с 0:00 до 6:00.

«Просьба к владельцам автотранспорта, припаркованного на данном участке, на время убрать машины для беспрепятственной работы спецтехники», - обратились к пензенцам представители мэрии.

Напомним: ранее сообщалось, что в Пензе не хватает техники для качественной очистки улиц от снега. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, работа городских властей видна, однако ее недостаточно.

После этого глава администрации областного центра Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники для ее возможного приобретения в ближайшее время.

«Снег нужно вывозить. Зима только началась», - обозначил свою позицию мэр.

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Гость|10.01.2017 11:56|

Дизелистов с лопатами на Московскую !

Гость|10.01.2017 12:00|

Ильина надо заставить работать!

Гость|10.01.2017 12:01|

Без ГИБДД не обойтись.

Гость|10.01.2017 12:04|

"Снег нужно вывозить. Зима только началась», - обозначил свою позицию мэр....даже страшно представить когда она закончится)

Гость|10.01.2017 12:04|

Голохвастов из комедии "За двумя зайцами" снег убирает??? Приехали! С этим прохиндеем даже Проня ни чо сделать не смогла. Ой, вей, чо делатся!!!

Гость|10.01.2017 12:07|

А если не убрать, то чо?

Гость|10.01.2017 12:36|

Гость писал(a):

А если не убрать, то чо?
А то, что будешь в сугробе стоять, придурок. И кому лучше сделаешь? Снег не вывезут, а потом выть будешь, что проехать нельзя!!!!!

Гость|10.01.2017 12:37|

А может пусть жрецы идет поработают. А то нажрали брюхо, а тут бесплатный фитнес!

Построили храмик - пусть и улицу, ведущую к нему очищают сами

Имя: Гость
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