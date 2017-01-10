10.01.2017 | 11:46

В ночь с 10 на 11 января в Пензе планируют расчистить от снега верхний участок улицы Московской - от пересечения с Карла Маркса до Кураева.

Сотрудники МУП «Пензадормост» намерены вести работы с 0:00 до 6:00.

«Просьба к владельцам автотранспорта, припаркованного на данном участке, на время убрать машины для беспрепятственной работы спецтехники», - обратились к пензенцам представители мэрии.

Напомним: ранее сообщалось, что в Пензе не хватает техники для качественной очистки улиц от снега. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, работа городских властей видна, однако ее недостаточно.

После этого глава администрации областного центра Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники для ее возможного приобретения в ближайшее время.

«Снег нужно вывозить. Зима только началась», - обозначил свою позицию мэр.