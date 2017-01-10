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Общество | Пензенский МУП оштрафован за комаров в подъезде жилого дома

10.01.2017|10:15
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Пензенское коммунальное предприятие оштрафовано за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Причиной стали комары, расплодившиеся в коридоре жилого дома № 8 на улице Бекешской.

Здание находится в ведении ЖЭМУП № 7, которое является временной управляющей организацией, ответственной за содержание и ремонт общего имущества, для многоквартирных домов, оставшихся без управления.

Управляющая организация обязана обеспечивать соблюдение требований санитарного законодательства в домах. В противном случае юридическому лицу грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Первомайский районный суд признал ЖЭМУП № 7 виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Административный штраф составил 11 500 рублей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Напомним: ранее на 10 000 рублей была оштрафована пензенская управляющая компания «Лев». Причиной также стали комары, в большом количестве размножившиеся в подвале дома № 4 на улице Луначарского.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|10.01.2017 10:30|

penzainform.ru писал(a):

юридическому лицу грозит штраф от 10 000 до 20 000
какой смех ... штраф в 100 000 и то потеха ... над вами потешаться будут ...

Гость|10.01.2017 10:37|

Гость писал(a):

какой смех ... штраф в 100 000 и то потеха ... над вами потешаться будут
коммент не по адресу - читай КоАП РФ. Федеральный закон, однако. Все вопросы к депутатам ГД

Имя: Гость
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