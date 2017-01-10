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Общество | Пензенские мамы поддерживают проект о запрете продажи сигарет

10.01.2017|18:14
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Повышение стоимости акцизных марок на табачную продукцию может сказаться на покупательской способности сегодняшних курильщиков. Не ради своего здоровья, а для сохранения и без того незначительного бюджета некоторые готовы расстаться с пагубной привычкой подымить.

О тех же, кто в настоящее время еще перемещается в детской коляске, решили позаботиться специалисты министерства здравоохранения страны. Они разработали законопроект, согласно которому родившимся в 2015 году или позже вообще не будут продавать сигареты даже при достижении совершеннолетия.

Предполагается, что такие правила должны вступить в действие в 2033 году. Заботливые мамы поддерживают новшество.

«Я считаю, что и сейчас не надо никому продавать сигареты», - заявила молодая пензячка.

Но прежде родители должны сами стать примером для своих детей. Согласно документам, разработанным минздравом, нельзя будет курить в личном автомобиле, если в нем находится ребенок. Такие значки могут появиться и на остановках общественного транспорта. В трех метрах от них тоже планируют запретить курение.

Заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан называет табак общественно доступным наркотиком. Кстати, в последнее время у обычных пачек появляются конкуренты.

«Это устройство по доставке никотина в организм. Так что особой разницы между ними нет», - пояснил Илья Лан.

Поэтому введение ограничительных и запретных мер не должно коснуться и использования таких электронных трубок, а также кальянов.

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Гость|10.01.2017 18:46|

А этим мамам не говорили что продаются презервативы ?

Гость|10.01.2017 18:55|

Нынешние яжематери сами смолят по-чёрному и пивко сосут, подавая пример своим чадушкам.

Гость|10.01.2017 18:59|

Всё правильно! Тупым бычкососам нужно это доносить только запретами и рублём !

Гость|10.01.2017 19:01|

Поступило предложение от МинФина и Пенсионного Фонда — гражданам, родившимся после 2014 года, раздавать табак бесплатно.))

Гость|10.01.2017 19:16|

Причем не только пивко сосут они.

Гость|10.01.2017 19:16|

Не курить на остановках,когда мимо проезжают и останавливаются сотни машин на бензиновых (дизельных) двигателях,могут только идиоты.

Гость|10.01.2017 19:19|

А когда наглых дур запретят?

Гость|10.01.2017 19:19|

А когда пензенские мамы поддержат запрет выдачи пенсий и пособий?

Гость|10.01.2017 19:42|

Гость писал(a):

Тупым бычкососам нужно это доносить только запретами и рублём !
А ты что сосёшь? Пукан тебе прям рвёт неслабо.

Гость|10.01.2017 19:49|

Гость писал(a):

А когда пензенские мамы поддержат запрет выдачи пенсий и пособий?
Никогда! Эту тему Пензинформ не лобирует. Как и молчат о Дизельном железнодорожном тягаче, курсирующем между Луначарского и Коммунистической. Как проедет, дышать нечем! И Все молчат! Его кто то проверял на выброс вредных веществ в окружающую нас среду?

Гость|10.01.2017 19:55|

penzainform.ru писал(a):

специалисты министерства здравоохранения страны. Они разработали законопроект, согласно которому родившимся в 2015 году или позже вообще не будут продавать сигареты даже при достижении совершеннолетия
дебилы что они курят?

Гость|10.01.2017 19:56|

Сахар нужно запретить! Конфеты, пирожные, торты, да и всю сахаросодержащую продукцию! У нас будут самые красивые и привлекательные женщины! Все призы МИСС будут наши!

Гость|10.01.2017 19:58|

Гость писал(a):

дебилы что они курят?
Эти дебилы курят то-же, только более дорогое!

Гость|10.01.2017 19:59|

Гость писал(a):

Сахар нужно запретить! Конфеты, пирожные, торты, да и всю сахаросодержащую продукцию! У нас будут самые красивые и привлекательные женщины! Все призы МИСС будут наши!
И диабетиков число уменьшится!

Гость|10.01.2017 20:01|

Вот он быстрый старт для бизнеса! Покупаем сигареты в Казахстане ( у нас на рынке winston из Казахстана стоит 60 руб. ), а когда наступают тяжелые времена - продаем

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Имя: Гость
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