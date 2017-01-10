10.01.2017 | 18:14

Повышение стоимости акцизных марок на табачную продукцию может сказаться на покупательской способности сегодняшних курильщиков. Не ради своего здоровья, а для сохранения и без того незначительного бюджета некоторые готовы расстаться с пагубной привычкой подымить.

О тех же, кто в настоящее время еще перемещается в детской коляске, решили позаботиться специалисты министерства здравоохранения страны. Они разработали законопроект, согласно которому родившимся в 2015 году или позже вообще не будут продавать сигареты даже при достижении совершеннолетия.

Предполагается, что такие правила должны вступить в действие в 2033 году. Заботливые мамы поддерживают новшество.

«Я считаю, что и сейчас не надо никому продавать сигареты», - заявила молодая пензячка.

Но прежде родители должны сами стать примером для своих детей. Согласно документам, разработанным минздравом, нельзя будет курить в личном автомобиле, если в нем находится ребенок. Такие значки могут появиться и на остановках общественного транспорта. В трех метрах от них тоже планируют запретить курение.

Заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан называет табак общественно доступным наркотиком. Кстати, в последнее время у обычных пачек появляются конкуренты.

«Это устройство по доставке никотина в организм. Так что особой разницы между ними нет», - пояснил Илья Лан.

Поэтому введение ограничительных и запретных мер не должно коснуться и использования таких электронных трубок, а также кальянов.