10.01.2017 | 13:57

В Пензенской области стартовала оздоровительная кампания - 2017. Во время новогодних каникул в школах региона работали 22 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 700 детей.

«Продолжительность смены составила пять дней. Для детей провели спортивные мероприятия и подвижные игры, занятия творчеством, экскурсии», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования.

Для школьников было организовано трехразовое питание (завтрак, обед и полдник). Его стоимость составила 100 рублей в день. 20% оплатили родители, остальные расходы взяли на себя бюджеты Пензенской области и муниципальных образований.

Кроме того, в Каменском и Белинском районах работали лагеря труда и отдыха, в которых каникулы провели 65 человек.

Напомним: на отдых и оздоровление детей в 2017 году выделено 377 млн рублей (в 2016-м было 345 млн). Кампания должна охватить более 100 тысяч ребят.