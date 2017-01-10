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Общество | Более 700 детей провели зимние каникулы в пришкольных лагерях

10.01.2017|13:57
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В Пензенской области стартовала оздоровительная кампания - 2017. Во время новогодних каникул в школах региона работали 22 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули более 700 детей.

«Продолжительность смены составила пять дней. Для детей провели спортивные мероприятия и подвижные игры, занятия творчеством, экскурсии», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования.

Для школьников было организовано трехразовое питание (завтрак, обед и полдник). Его стоимость составила 100 рублей в день. 20% оплатили родители, остальные расходы взяли на себя бюджеты Пензенской области и муниципальных образований.

Кроме того, в Каменском и Белинском районах работали лагеря труда и отдыха, в которых каникулы провели 65 человек.

Напомним: на отдых и оздоровление детей в 2017 году выделено 377 млн рублей (в 2016-м было 345 млн). Кампания должна охватить более 100 тысяч ребят.

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