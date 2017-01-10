10.01.2017 | 17:25

На 12-м фестивале «Поют журналисты» никого не стали загонять в определенные рамки. Напомним: в прошлые годы пишущие артисты подстраивались под конкретные темы. Сейчас готовятся исполнить то, чего душа жаждет.

«На сцене выступят все те же звезды, но будут и новые ребята - гости из Ульяновска, Каменки», - рассказала организатор фестиваля «Поют журналисты» Нина Голубина.

Корреспондент Каменского телевидения Денис Токарев раньше был зрителем на фестивале. Теперь собирается пополнить ряды солирующих коллег.

«Раньше спрашивали, почему журналисты из области не участвуют в фестивале? Мое первое образование - вокальное, поэтому я решил попробовать себя здесь», - отметил Денис Токарев.

За 12 лет фестиваль объединил пензенскую прессу, помог раскрыть таланты, многих подстегнул к творчеству.

13 января в 18:00 в Доме молодежи ждут всех поклонников поющих журналистов. Организаторы просят подготовиться к тому, что мест может не хватить. Как правило, на фестивале аншлаг.