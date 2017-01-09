Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 янв 2017|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | В Заречном браконьеры незаконно убили лосенка

09.01.2017|12:03
Печать

В Заречном проводится проверка по факту незаконной охоты на лосенка. По данным портала «Заречье сегодня», инцидент произошел 6 или 7 января.

Подозреваемых в браконьерстве задержали. У одного из них была изъята голова животного.

«В настоящее время Управление природными ресурсами Заречного готовит справку об оценке стоимости сохатого как федеральной собственности. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщает «Заречье сегодня».

Административное наказание по факту незаконной охоты будет применено в любом случае.

«Возможно лишение охотничьей лицензии», - уточнил начальник МО МВД РФ по ЗАТО Анатолий Еремеев.

0
0
0
0
Гость|09.01.2017 12:10|

Живодеры, совсем охренели

Гость|09.01.2017 12:11|

че в городе великой культуры закусь закончилась что ли ?

Гость|09.01.2017 12:18|

А УБИВАТЬ законно это как?

По законам дьявола?

Гость|09.01.2017 12:19|

Гость писал(a):

А УБИВАТЬ законно это как?

По законам дьявола?

Это только когда еретик. Законно.

Гость|09.01.2017 12:19|

penzainform.ru писал(a):

«Возможно лишение охотничьей лицензии», - уточнил начальник МО МВД РФ по ЗАТО

То есть не лишение, а ВОЗМОЖНО?

Если взятку вашим дадут то ВОЗМОЖНО!

Гость|09.01.2017 12:20|

Гость писал(a):

Это только когда еретик. Законно.
А когда бесноватый поп или верун возомнившийся?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!