09.01.2017 | 12:03

В Заречном проводится проверка по факту незаконной охоты на лосенка. По данным портала «Заречье сегодня», инцидент произошел 6 или 7 января.

Подозреваемых в браконьерстве задержали. У одного из них была изъята голова животного.

«В настоящее время Управление природными ресурсами Заречного готовит справку об оценке стоимости сохатого как федеральной собственности. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщает «Заречье сегодня».

Административное наказание по факту незаконной охоты будет применено в любом случае.

«Возможно лишение охотничьей лицензии», - уточнил начальник МО МВД РФ по ЗАТО Анатолий Еремеев.