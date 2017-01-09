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Общество | В Пензе состоялась премьера спектакля «Золушка»

09.01.2017|09:25
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В воскресенье, 8 января, в Пензенском епархиальном управлении состоялась премьера рождественского спектакля «Золушка», который подготовили воспитанники хоровой школы духовно-просветительского центра.

«Музыкальным сопровождением стали номера, исполненные детьми», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе епархии.

Посетивший мероприятие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к гостям, воспитанникам, родителям и преподавателям хоровой школы с приветственным словом, а также поздравил присутствовавших с праздником Рождества Христова.

Дети получили из рук владыки сладкие подарки и книги, а после завершения спектакля исполнили колядки.

Источник — Фото: И. Школина
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Гость|09.01.2017 09:53|

Дети получили из рук владыки сладкие подарки и книги, а после завершения спектакля исполнили колядки.ШО ЦЕ ТАКЕ? Жертвоприношений не было?

Имя: Гость
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