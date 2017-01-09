09.01.2017 | 09:25

В воскресенье, 8 января, в Пензенском епархиальном управлении состоялась премьера рождественского спектакля «Золушка», который подготовили воспитанники хоровой школы духовно-просветительского центра.

«Музыкальным сопровождением стали номера, исполненные детьми», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе епархии.

Посетивший мероприятие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к гостям, воспитанникам, родителям и преподавателям хоровой школы с приветственным словом, а также поздравил присутствовавших с праздником Рождества Христова.

Дети получили из рук владыки сладкие подарки и книги, а после завершения спектакля исполнили колядки.