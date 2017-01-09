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Общество | В Пензе изменилась система электронной записи на прием к врачам

09.01.2017|12:14
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С 2017 года все поликлиники Пензы вошли в состав ГБУЗ «Городская поликлиника». В связи с этим произошли изменения в системе электронной записи к терапевтам и узким специалистам на сайте penzadoctor.ru - теперь они находятся в единой базе.

Пациент может самостоятельно выбрать врача, где бы тот ни осуществлял прием. Также больному окажут медицинскую помощь в удобно расположенной для него поликлинике, независимо от адреса проживания и прописки.

«Вся сеть поликлиник для оказания амбулаторной помощи взрослым пациентам в Пензе стала одним юридическим лицом, едиными стали кадровые и технологические ресурсы, что дает возможность сделать медицинскую помощь более доступной для населения», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на начальника отдела ведомства Наталью Тюгаеву.

Записаться на прием можно на сайте penzadoctor.ru либо по телефону единого контакт-центра 999-130.

Отметим также, что в 2017 году городские поликлиники планируют дооснастить современным диагностическим оборудованием.

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Гость|09.01.2017 13:21|

Месяц как уже не могу записаться к урологу в шестой . Отмазки лепят записи нет нам данных не давали . Кто не давал каких данных это тайна .

Гость|09.01.2017 13:28|

К педиатру запись за месяц. Издевательство на родителями и детьми.

Гость|09.01.2017 13:32|

Областным жителям тоже можно в город на приём записаться?

Гость|09.01.2017 13:35|

999-130 совсем не отвечает. Сегодня 2 часа пытались врача на дом вызвать, трубку не берут! Я конечно понимаю, что сеэчас много больнвх, но тогда больше персонала в коллцентр сажать надо! Почему же больные люди должны нервничать и переживать дозваниваясь? А если не дозвонился, врача не вызвал, больничного нет, топай больным на работу, а Белозерцев приказал премии за это лишать. Как же быть?

Гость|09.01.2017 13:35|

Что-то каждый раз меняют и меняют, а результат один - записи как не было, так и нет. К узким специалистам запись на месяц вперед, а по вашим многоканальным еще дозвонись попробуй! Ну и конечно ключевое - некоторые такие прям "специалисты" СИДЯТ, хоть стой, хоть падай. К ним кстати и запись есть и очереди нет в кабинет, потому что люди друг по другу передают информацию. Это безусловно не про всех врачей.

Гость|09.01.2017 13:47|

Скорая помощь в Лопатинском районе не приехала к грудному ребёнку. Ребёнок умер

Имя: Гость
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