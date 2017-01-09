09.01.2017 | 12:14

С 2017 года все поликлиники Пензы вошли в состав ГБУЗ «Городская поликлиника». В связи с этим произошли изменения в системе электронной записи к терапевтам и узким специалистам на сайте penzadoctor.ru - теперь они находятся в единой базе.

Пациент может самостоятельно выбрать врача, где бы тот ни осуществлял прием. Также больному окажут медицинскую помощь в удобно расположенной для него поликлинике, независимо от адреса проживания и прописки.

«Вся сеть поликлиник для оказания амбулаторной помощи взрослым пациентам в Пензе стала одним юридическим лицом, едиными стали кадровые и технологические ресурсы, что дает возможность сделать медицинскую помощь более доступной для населения», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения со ссылкой на начальника отдела ведомства Наталью Тюгаеву.

Записаться на прием можно на сайте penzadoctor.ru либо по телефону единого контакт-центра 999-130.

Отметим также, что в 2017 году городские поликлиники планируют дооснастить современным диагностическим оборудованием.