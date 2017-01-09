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Общество | В области могут отказаться от выдачи сертификатов молодым семьям

09.01.2017|16:27
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В понедельник, 9 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве поручил еще раз проанализировать эффективность местной программы, по которой молодые семьи, где в течение 12 месяцев после заключения брака родился ребенок, могут претендовать на получение жилищного сертификата.

По словам главы региона, молодые люди знают о существовании программы, живут в гражданском браке, а когда решают завести ребенка и врач подтверждает факт беременности, идут в загс и оформляют брак.

«Потом они приходят в правительство области или муниципалитет и говорят: дайте нам вот эту поддержку, мы в этом нуждаемся», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил председателю правительства Николаю Симонову, зампреду Олегу Ягову, министру финансов Любови Финогеевой, министру труда, соцзащиты и демографии Евгению Трошину и министру здравоохранения Владимиру Стрючкову проанализировать работу программы в течение недели, доложить ему о результатах и внести предложения.

В случае отказа от нее денежные средства, заложенные на 2017 год, должны быть также направлены на поддержку семей и стимулирование рождаемости - возможно, использоваться в другой программе.

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Гость|09.01.2017 16:47|

И что,что так????пусть живут гражданским браком, и пусть потверждается факт о беременности и люди идут за сертификатом,что в этом такого?????????????если жить негде?????

Гость|09.01.2017 16:51|

Было бы где жить и работа стабильная,я бы сама для себя родила!!!!!!!!И не обстирывала бы мужика!!!!! что еще придумаете господа?????????

Гость|09.01.2017 16:52|

Если негде жить, то и дети не нужны, только мучить.

Гость|09.01.2017 16:53|

penzainform.ru писал(a):

«Потом они приходят в правительство области или муниципалитет и говорят: дайте нам вот эту поддержку, мы в этом нуждаемся», - отметил Иван Белозерцев.
ну точно губернатора в новогодние праздники паленка в голову ударила

Имя: Гость
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