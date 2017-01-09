09.01.2017 | 16:27

В понедельник, 9 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве поручил еще раз проанализировать эффективность местной программы, по которой молодые семьи, где в течение 12 месяцев после заключения брака родился ребенок, могут претендовать на получение жилищного сертификата.

По словам главы региона, молодые люди знают о существовании программы, живут в гражданском браке, а когда решают завести ребенка и врач подтверждает факт беременности, идут в загс и оформляют брак.

«Потом они приходят в правительство области или муниципалитет и говорят: дайте нам вот эту поддержку, мы в этом нуждаемся», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил председателю правительства Николаю Симонову, зампреду Олегу Ягову, министру финансов Любови Финогеевой, министру труда, соцзащиты и демографии Евгению Трошину и министру здравоохранения Владимиру Стрючкову проанализировать работу программы в течение недели, доложить ему о результатах и внести предложения.

В случае отказа от нее денежные средства, заложенные на 2017 год, должны быть также направлены на поддержку семей и стимулирование рождаемости - возможно, использоваться в другой программе.