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Общество | Участники агитпохода «Звездный» прошли на лыжах более 500 км

09.01.2017|14:21
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В Пензенской области завершился региональный этап многодневного лыжного агитпохода «Звездный», посвященного Году экологии в Российской Федерации.

Его участниками стали около 200 учащихся из Пензы, Колышлейского, Бессоновского и Нижнеломовского районов. С 3 по 7 января они прошли более 500 километров.

«Силами участников агитпохода даны 30 концертов, проведено 20 матчевых встреч по мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим игровым видам спорта. В мероприятиях приняли участие около 3 500 местных жителей», - сообщили в региональном министерстве образования.

Кроме того, юные туристы посещали школьные музеи, расчищали от снега территории вокруг учебных заведений и на катках, организовывали туристские вечера, собирали краеведческий материал, вели орнитологические наблюдения, проводили мастер-классы по туризму, оказывали волонтерскую помощь ветеранам. Состоялись встречи с пензенскими краеведами и ветеранами.

Завершился агитпоход в Кузнецке. Участники собрались в школе № 14. Лучшие туристские группы получили в награду дипломы и приняли участие в экологическом брейн-ринге, сборном концерте и танцевальных состязаниях.

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Гость|09.01.2017 14:39|

а зачем сток много прошли!

Гость|09.01.2017 15:01|

500 км чисто на лыжах??? Сами-то верите в этот бред?

За день 25-30 км проползешь и все.. какие там 500?

Имя: Гость
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