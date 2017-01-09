09.01.2017 | 14:21

В Пензенской области завершился региональный этап многодневного лыжного агитпохода «Звездный», посвященного Году экологии в Российской Федерации.

Его участниками стали около 200 учащихся из Пензы, Колышлейского, Бессоновского и Нижнеломовского районов. С 3 по 7 января они прошли более 500 километров.

«Силами участников агитпохода даны 30 концертов, проведено 20 матчевых встреч по мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим игровым видам спорта. В мероприятиях приняли участие около 3 500 местных жителей», - сообщили в региональном министерстве образования.

Кроме того, юные туристы посещали школьные музеи, расчищали от снега территории вокруг учебных заведений и на катках, организовывали туристские вечера, собирали краеведческий материал, вели орнитологические наблюдения, проводили мастер-классы по туризму, оказывали волонтерскую помощь ветеранам. Состоялись встречи с пензенскими краеведами и ветеранами.

Завершился агитпоход в Кузнецке. Участники собрались в школе № 14. Лучшие туристские группы получили в награду дипломы и приняли участие в экологическом брейн-ринге, сборном концерте и танцевальных состязаниях.