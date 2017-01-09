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Общество | Рождественские богослужения посетили около 18 тысяч пензенцев

09.01.2017|11:18
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Представители пензенского управления МВД подвели итоги работы во время праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову.

«В ночь с 6 на 7 января богослужения состоялись в 165 храмах на территории региона. В них приняли участие около 18 тысяч граждан. Безопасность и общественный порядок обеспечивали около 550 полицейских, а также 287 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В субботу, 7 января, торжественные мероприятия прошли в 88 храмах. В них приняли участие около пяти тысяч человек. Работали 207 сотрудников полиции и более 120 представителей общественных организаций.

«Нарушений общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено», - резюмировали в УМВД.

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Гость|09.01.2017 11:40|

Около 1,5% населения получается. Немного.

Гость|09.01.2017 11:48|

Гость писал(a):

Около 1,5% населения получается. Немного.
А, говорили 80% - страна православная? Полицейских было больше.

Имя: Гость
Комментарий:

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