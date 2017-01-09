Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 янв 2017|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Ольга Бузова поделилась впечатлениями о Городе Спутнике

09.01.2017|17:52
Печать

Телеведущая, актриса и модель Ольга Бузова посетила Город Спутник.

«Очень необычно, что в Пензе есть еще один город. Я много путешествую по России и Европе, но такой проект встречаю впервые», - рассказала Бузова.

Она призналась, что прогуляться по микрорайону было очень приятно.

«Здорово, что Спутник так хорошо заселен, что есть компания, которая занимается его строительством. Это островок другой жизни», - отметила телеведущая.

Она пожелала «Термодому» процветания, чтобы микрорайон рос и жил своей собственной жизнью.

«Я побывала и на стройплощадках, все прекрасно, соответствует всем требованиям! Это я как прораб в прошлом вам говорю», - улыбнулась Бузова.

Гостью особенно впечатлила набережная Спутника.

«От нее просто глаз не оторвать!» - подчеркнула она.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!