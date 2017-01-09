09.01.2017 | 17:52

Телеведущая, актриса и модель Ольга Бузова посетила Город Спутник.

«Очень необычно, что в Пензе есть еще один город. Я много путешествую по России и Европе, но такой проект встречаю впервые», - рассказала Бузова.

Она призналась, что прогуляться по микрорайону было очень приятно.

«Здорово, что Спутник так хорошо заселен, что есть компания, которая занимается его строительством. Это островок другой жизни», - отметила телеведущая.

Она пожелала «Термодому» процветания, чтобы микрорайон рос и жил своей собственной жизнью.

«Я побывала и на стройплощадках, все прекрасно, соответствует всем требованиям! Это я как прораб в прошлом вам говорю», - улыбнулась Бузова.

Гостью особенно впечатлила набережная Спутника.

«От нее просто глаз не оторвать!» - подчеркнула она.