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Общество | Новогодние праздники в Пензенской области обошлись без ЧП

09.01.2017|13:23
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В новогодние каникулы в Пензенской области не было зарегистрировано чрезвычайных происшествий. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании, состоявшемся в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

«Самая главная задача выполнена: праздники прошли без ЧП и серьезных нарушений. Этому предшествовала большая организационная работа», - пояснил губернатор.

Всего с 30 декабря по 8 января в области было проведено более 3 400 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 тысяч человек. Их безопасность обеспечивали порядка трех тысяч полицейских и полутора тысяч членов общественных объединений правоохранительной направленности, работников ЧОП и представителей казачества.

Во время праздников не прекращалась борьба с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Межведомственная рабочая группа министерства сельского хозяйства проверила более 80 торговых объектов в 11 населенных пунктах. Было выявлено пять фактов продажи алкоголя без лицензии (в Пензе, Чаадаевке, Александровке, Махалине и Мокшане).

Сотрудники регионального УМВД изъяли из оборота фальсифицированный алкоголь, а также более 6,5 тысячи флаконов непищевой спиртосодержащей продукции (лосьоны и настойки).

«Месячник по борьбе с контрафактным алкоголем был заявлен до 5 января, но работа будет продолжена, поскольку проблем в этой сфере много», - подчеркнул Иван Белозерцев.

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Гость|09.01.2017 14:45|

Да ну нах! А дом сгорел в терновке - не чп что ли?

Гость|09.01.2017 14:52|

Гость писал(a):

Да ну нах! А дом сгорел в терновке - не чп что ли?
А что ты подрузумиваешь под словом "черезвычайное"?

Гость|09.01.2017 15:18|

Что же вы не переставая врете то.

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Имя: Гость
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