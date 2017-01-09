09.01.2017 | 17:26

За новогодние и рождественские праздники пензенцы устали пробираться сквозь снежные заносы. Только 7 января в городе выпала двухнедельная норма осадков. Во многих местах сугробы не убирались, пока не закончились длинные выходные. И только с началом рабочей недели коммунальные службы активно взялись за борьбу со снегом.

Центральные магистрали выглядят достойно, но есть жалобы на внутриквартальные дороги.

«Во дворах почищено очень плохо, в некоторых местах проехать вообще невозможно», - пожаловалась молодая пензячка.

Уборка снега стала одной из главных тем первого оперативного совещания 2017 года в правительстве региона. Губернатор отметил: некачественно почищена даже федеральная трасса, есть претензии и к областным, и к городским дорогам.

«Недобросовестные подрядчики должны уходить. Кроме того, их нужно штрафовать», - заявил он.

Сотрудники Госжилстройтехинспекции провели рейд по управляющим компаниям Пензы. Отметили, что с уборкой снега многие не справляются, особенно те, у кого на обслуживании сотни домов, а техники нет и людей мало.

Пока нарушителям выдали предписания, если будут продолжать в том же духе, их ждут штрафные санкции.

Напомнил губернатор еще об одной проблеме - огромных сосульках.

«Нужно освобождать крыши от снега, огораживать опасные участки. Были случаи, когда люди гибли. Этого допускать нельзя!» - подчеркнул он.

Отдохнуть от зимних проблем коммунальным службам удастся нескоро - на ближайшие дни синоптики прогнозируют регулярные снегопады.